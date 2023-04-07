【美股收市】美就業市道續放緩 道指靠穩 納指彈0.8%

美國勞動力市場放緩，最新首領失業救濟金人數22.8萬人，多於市場預期的20萬人。然而，當局將上周數據上修至24.6萬人，最新數據其實是明升實降，故市場在數據公布後亦未見太大反應，繼續觀望今晚公布的非農新增職位。

美股反覆靠穩，截至今晨4時（即收市），道指升2點，報33485點；標指升14點，報4105點；納指升91點或0.76%，報12087點。

紐約聯儲銀行最新數據顯示，國際供應鏈緊俏情況持續紓緩。此舉反映通脹上升壓力有所緩和。

國際貨幣基金組織(IMF)估計，環球經濟未來5年的年均增長率3%，是1990年以來最低的中期增長預測，主要是受到高利率環境所影響。

紐約聯儲銀行指出，全球供應鏈情況大致回復正常，3月全球供應鏈壓力指數-1.06，是2009年以來最低。負值反映供應鏈壓力處於低於歷史平均水平 ; 目前的供應鏈壓力與歐洲貨品積壓有關。

投資者觀望周五公布的美國非農就業數據，尋找衰退線索。聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德(James Bullard)表示，近期債券收益率大幅下降將緩解銀行業動盪給美國經濟帶來的不利影響。

10年期美債息在過去幾周下跌了50個基點，2年期債息下跌100個基點。布拉德認為，這可能有助於減輕一段時期以來金融壓力可能造成的負面宏觀經濟影響。

他表示，金融狀況變得更加緊張，但與2007至2009年全球金融危機期間的水平相比，今天的金融壓力和金融狀況指標仍然較低。繼續適當的宏觀審慎政策可以遏制金融壓力，而適當的貨幣政策可以繼續給通脹帶來下行壓力。

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即市走勢︰

【01：41】據CNBC：沃爾瑪(美:WMT)將於2030年前在美國數千家門店增設新能源汽車充電站設施

【01：13】市場資訊：波音(美:BA)準備在年中前將737飛機的產量提高23%。波音股價升約0.5%

【00：58】美國網紅券商Robinhood將支付至多1020萬美元作為對技術問題和運營故障的罰金。

【00：48】諾瓦瓦克斯醫藥(美:NVAX)漲幅擴大至10%，領漲美股抗疫概念股；Ocugen(美:OCGN)漲4.5%，Moderna(美:MRNA)漲2.6%，BioNTech SE(美:BNTX)漲2%。

【00：04】美國抵押貸款利率連續第四周下滑，30年期抵押貸款利率報6.28%。

【23：45】理想汽車(美：LI)：4月18日，理想汽車純電解決方案將正式發佈，「雙能戰略」全面啟動

【23：45】歐洲主要股指造好，德國DAX30指數漲0.5%，英國富時100指數漲1%，法國CAC40指數漲0.1%，泛歐STOXX 600指數升0.5%

【23：00】道指跌145點，納指跌43點或0.4%

【22：00】道指跌幅稍為擴大至132點、納指跌0.5%

【21：30】首領失業救濟人數回升，道指跌50點、納指跌0.4%

【20：30】【美國經濟數據】美國首領失業救濟金人數升至22.8萬人 高過預期

【19：20】【ChatGPT】Google行政總裁： 將加入對話式AI搜尋功能

【18：20】道指期貨升23點、納指期貨跌0.5%

【18：00】【黃金價格】DWS：通脹保持高位料對金價有利 偏好黃金、美國2年期國債為市場避風港

【17：30】【太空夢挫】維珍軌道「死貓彈」盤前再升22% 周二申請破產保護後尋買家

【17：10】【銀行危機】矽谷銀行及Signature Bank所持逾1100億美元證券 將由貝萊德協助出售

【16：20】【TSLA】Tesla上載41頁Master Plan 3 報告 窺探未來新車規劃方向？

【12：18】道指期貨跌53點，報33603點，標指期貨跌10點，報4107點，納指期貨跌54點或0.4%，報13025點。

【12：08】【瑞信危機】瑞士要求瑞信取消高層花紅 研究討回已發出花紅

【12：05】【全球經濟】IMF：中美緊張局勢損全球經濟 警告全球2%GDP面臨風險

【11：30】【金融併購】AGBA收購新加坡Sony Life Financial Advisers

【09：31】【TSLA】Tesla：新一代緊湊型電動車將採用磷酸鐵鋰電池 配備53kWh電池

【08：24】【對沖基金】老虎環球對沖基金擺脫去年跌勢 首季升7.3%

【08：18】【FB母企】朱克伯格唔玩元宇宙、轉玩AI？ CTO：META高層全投大部分時間發展AI

【06：27】【加密貨幣】矽谷精英突遭暗殺 Cash App創辦人Bob Lee終年43歲

【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

====以下為3月20日美股市況====

經濟衰退憂慮重現，市場避險情緒升溫，美國10年期債息跌穿3.3厘，見超過半年新低。現貨金價曾升穿每盎司2,030美元，逼近2020年歷史高位，及後回軟。

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美國3月有「小非農」之稱的ADP就業人數增加14.5萬，遠較市場預期21萬、及2月的24.2萬為低。ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，3月份就業數據是經濟放緩訊號之一，指僱主們正在從一年來強勁的招聘和薪酬增長中緩慢回落。

數據公布後，市場對經濟陷入衰退的憂慮上升，美國10年期債息回落，低見3.29厘，為逾半年來首次跌穿3.3厘關，暫報3.2997厘。現貨金價繼續成為資金避難所，即市每盎司曾觸及2032美元高位。美滙指數則先跌後反彈，升0.3%，暫報101.9。

美股反覆， 本港時間今晨4時，道指在保險股聯合健康（美：UNH）力撑下，收市升80點，收報33482點，聯合健康再升15.98美元或3.2%。納指跌129點或1.07%，收報11996點 ；標指跌10點或逾0.2%，收報4090點。

值得一提的是，聯合健康連續5天累升42.64美元或9.1%，成為道指反彈的主因。

美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，盡管經濟似乎走上放緩的道路，聯儲局官員仍需要把利率略微提高，然後保持不變一段時間，以令通脹回落至局方2%的目標水平。她又指，現在判斷聯儲局官員5月的會議上將採取的行動為時尚早。

國際貨幣基金組織（IMF）最新發表全球金融穩定報告警告，地緣衝突升溫及環球濟濟分化可能提高金融穩定風險，因為此舉減少跨境投資，影響銀行借貸能力及資產價格。2016年以來，中美兩國的分歧擴大，跨境投資減少15% ； 此舉推高了部分發展中國家的債務成本，銀行資產價格受壓，以致銀行減少借貸，限制了經濟增長。

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【04：05】熱門中概股普遍下跌，開心汽車跌超8%，金山雲跌逾6%，新東方、愛奇藝跌超5%，騰訊音樂、好未來、BOSS直聘跌超3%，滿幫、百度、蔚來跌逾2%、嗶哩嗶哩、京東、小鵬汽車等跌超1%。

【04：02】道指成份股強生公司（Johnson & Johnson，美：JNJ）收漲4.5%，創2022年2月份以來最大單日漲幅。

【04：01】阿萊恩斯西部銀行（美：WAL）收跌12%，在費城銀行指數的成分股中表現最差。

【03：48】市場消息：亞馬遜計劃在2025年減少員工股票激勵。

【02：39】特斯拉（美：TSLA）在向德州特拉維斯縣提交年度報告顯示，得州超級工廠員工規模在2022年增加兩倍，達到12,277人。

【02：31】紐約5月原油期貨收跌0.10美元，跌幅0.12%，報0.61美元/桶。布蘭特6月原油期貨收漲0.05美元，漲幅0.06%，報84.99美元/桶。

【02：13】據最新報導，Meta公司計劃在今年底前將其專有的生成式人工智能商業化，用於生成廣告圖象。Meta首席技術官博斯沃思（Andrew Bosworth）在東京接受採訪時表示：我們在人工智能方面的投資已經超過十年，並擁有世界上領先的研究機構之一。我們有一個龐大的研究機構，有數百人。

【02：09】紐約6月黃金期貨收跌0.1%，報2035.60美元/盎司。

【01：52】人工智能概念股繼續下跌，BigBear.ai控股跌20.9%，刷新日低。C3.ai跌幅擴大至15.8%，刷新日低。SoundHound AI跌10.9%，百度ADR跌2.9%，Meta跌1.6%，Salesforce.com跌1.4%，微軟跌1.2%，谷歌A跌0.6%。

【01：27】阿萊恩斯西部銀行（美：WAL）恢復交易，跌幅一度縮小至8.98%。該行一季度末存款總額476億美元，存款餘額自3月20日開始趨於穩定。

【01：23】Savvy遊戲集團將以49億美元收購Scopely。

【23：53】據新華網，德國四家權威經濟研究機構5日公布一份聯合經濟預測報告，將2023年德國經濟發展預期，從去年秋季預測衰退0.4%調整為增長0.3%，2024年則將增長1.5%。報告說，德國政府救助措施和可預見的工資增長，正在加強德國國內需求，並使通脹率保持在高位。報告預計，今明兩年的通脹率分別為6.0%和2.4%。

【23：45】歐洲主要股指收市漲跌不一，德國DAX30指數跌0.5%，英國富時100指數漲0.4%，法國CAC40指數跌0.4%，泛歐STOXX 600指數跌0.2%。

【23：25】瑞銀：預計金價最終將打破此前紀錄，到2024年初目標價為2200美元/盎斯

【23：20】比特幣平台Paxful宣布暫停運營，該公司業務側重於非洲大陸。

【22：55】美債息跌穿3.3厘，道指升20點，納指跌幅擴大至162點或1.3%

【22：50】納斯達克中國金龍指數跌3%，熱門中概股跌幅擴大，新東方（美：EDU）、蔚來汽車（美NIO）跌超4%，阿里巴巴（美BABA）跌超2%

【22：15】【美國經濟數據】美國3月ISM服務業PMI51.2 低過預期 新訂單指數急跌

【22：00】美滙美債息齊跌，道指升99點，納指跌0.6%。

【21：30】美股開市個別發展，道指升3點，納指跌52點或0.4%

【20：15】【美國經濟數據】美國3月ADP就業人數增加14.5萬人 低過預期

【19：00】【美股焦點】強生擬694億元和解致癌爽身粉案 涉逾6萬名索償人 以25年期支付

【18：50】【瑞信危機】瑞銀董事長：整合瑞信業務有巨大風險 料需要3至4年時間

【18：40】【福布斯富豪榜】LVMH創辦人成全球首富、馬斯克身家縮水18% 「樽裝水之王」鐘睒睒蟬聯中國首富

【18：10】【儲局官員】梅斯特：聯儲局應加息至5厘以上 利率峰值取決美國經濟和通脹情況

【17：00】美股盤前反覆偏軟， 道指期貨跌48點，納指跌29點或0.2%

【16：10】【黃金價格】每盎司現貨金價升穿2000美元 直逼疫情初期高峰

【13：00】【芯片大戰】美日荷協議封殺芯片發展？ 中國於世貿會議要求澄清

【11：00】【新西蘭加息】新西蘭加息0.5厘、加幅較市場預期大 重申通脹仍然過高

【08：50】【瑞信危機】瑞信股東會 主席獲准連任、執委會薪酬遭否決

【08：30】【銀行危機】美地區銀行急跌原因曝光 第一共和銀行突瀉5.5%

====以下為4月4日美股市況====

市場憂經濟轉弱， 道指跌勢一度擴大至325點，尾市跌幅收窄，美國職位空缺數據更趨疲軟，令市場預計聯儲局可能即將結束貨幣政策緊縮行動。美滙及美債息回落，現貨金價飈升。

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美國2月JOLTS職位空缺數由1082.4萬份回落至993.1萬份，遠低過預期1082.4萬份。數字反映就業市場急劇放緩，經濟衰退陰霾出現，5月加息機率進一步下降。

本港時間今晨4時，道指跌198點或0.6%， 報33402點； 納指跌63點或0.5%， 報12126點； 標指跌23點或0.6%， 報4100點。避險情緒增，紐約現貨金突破2000美元關，高見2026.7美元。

美滙指數失守102關，暫報101.57，跌0.5%。美國10年期國債息率急跌，由即市高位3.48厘回落， 暫報3.339厘。

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，美國銀行業危機仍未結束，所產生的影響可能歷時數載，但影響程度可能不及2008年金融危機。戴蒙指銀行業危機涉及範疇包括貸款趨審慎、信貸收縮對經濟產生衝擊、銀行監管工作收緊等。

澳洲央行最新一次會議後宣布暫停加息，符合市場預期，澳元滙價回落，澳元兌美元曾跌1%至低見67.21美仙，央行聲明雖然保留加息傾向，但表明過去10個月的大幅加息，已令家庭支出顯著放緩，又認為當地通脹已升至峰值，故暫停加息。

美滙及美債息回落利好黃金，現貨黃金價格一度上漲2%；StoneX Group市場分析師指出，金價突破2,000美元關口後，可能進一步上漲，試探2020年8月觸及的紀錄高點2,075.47美元。

另一方面，油組減產消息繼續帶動布蘭特期油上升，市場開始憂慮油價上升會再次帶動通脹，當中英國較大機會需要繼續加息，英鎊滙價走高，英鎊兌美元單日升0.7%， 報1.25，兌港元升至9.8算。

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即市走勢︰

【04：03】AMC院綫收跌23%，創2021年以來最大單日跌幅。

【04：03】熱門中概股下跌，小鵬汽車跌超7%，蔚來跌超5%，嗶哩嗶哩跌超4%，愛奇藝、騰訊音樂、理想汽車跌超2%，京東、富途控股跌超1%。阿里巴巴漲超2%，網易小幅上漲。

【04：03】C3.ai（AI）收跌26%，創該公司美國IPO以來最大單日跌幅。

【03：43】美國財長耶倫與國際貨幣基金組織執董會主席談話，呼籲對未償債務重組案件及時採取行動。

【03：06】路透社消息， 英國央行批准瑞銀集團（UBS）收購瑞信（CS）在英國的業務。

【03：00】Paypal（美：PYPL）：德國多銀行金融科技公司Finanzguru最新籌集1300萬歐元，由Scor ventures和Paypal ventures領投。

【02：37】紐約5月原油期貨收漲0.29美元，漲幅0.36%，報80.71美元/桶。布蘭特原油期貨6月合約結算價為84.94美元/桶，漲幅為0.01%。

【02：15】英國富豪、維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）旗下火箭發射公司維珍軌道（Virgin Orbit），周二宣布已經申請破產保護。

【01：59】紐約 6月黃金期貨收漲1.9%，報2038.20美元/盎斯。

【01：34】市場消息：亞馬遜（美：AMZN）在其遊戲部門裁員約100人

【00：59】美國法院裁定，強生公司可以通過提請新的破產保護法案，以終止關於因其滑石粉產品致癌問題引發的訴訟。原告方律師稱，強生公司不應通過破產來逃避賠償責任。

【00：49】推特遭到被解僱的前員工起訴，該公司在未事先通知下即解僱有合約在身的員工。2022年底，新老闆馬斯克接手後，推特即開啟大面積裁員行動。

【00：27】據工會消息，德國大眾汽車位於捷克的子公司斯柯達將為全體員工加薪10%。

【00：21】通用汽車北美公司董事長表示， 相信公司能夠從特斯拉手中奪回市場份額。預計將在二季度售出5萬輛電動汽車。

【00：15】現貨金漲幅達2%，報2024.08美元。現貨白銀漲幅達4%，報24.94美元。

【00：09】TPG資本將收購湯森路透精英客業務的大部分份額，協議標的約5億美元，將於2023年第二季度完成交易。

【23：57】美元兌瑞郎下跌0.7%，至0.9066，為兩個月低點。

【23：55】美、布兩油均下跌1%，現分別報79.6美元/桶和83.87美元/桶。

【23：42】歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數漲0.1%，英國富時100指數跌0.5%，法國CAC40指數跌0.01%，泛歐STOXX 600指數跌0.1%。

【21：30】美債息回升，暫報3.48厘，美股開市牛皮，道指跌15點，納指升0.1%。

【20：58】【瑞信危機】瑞信股東會成道歉大會 主席：遺憾無法阻止信心流失、只餘兩選項

【20：20】【字節跳動】TikTok被英監管罰1.2億 指違規用兒童數據

【19：44】【港元滙價】金管局相隔7周再「接錢」、銀行體系結餘跌穿700億 銀行界：長假將到、套息提早

【19：14】【互聯互通】余偉文：金管局將與內地監管機構在香港推出離岸國債期貨

【19：00】【瑞信危機】瑞士央行：若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產 勢引發全球金融危機

【17：48】【瑞信危機】瑞信東南亞併購主管Lim Zi-Kuan據報將離職 曾於瑞信工作逾20年

【17：36】【AI人工智能】創新奇智徐輝：現時AI炒作過熱

【17：23】【大行看法】摩通：現時市場處於「暴風雨的前夕」 預期股市會再試2022年低位

【16：31】需求疲弱油組意外減產 油價走高重燃通脹憂慮

【16：23】【大行報告】滙豐研究：亞洲客戶對阿里巴巴重組的看法最積極、對沖基金則存疑 調升目標價4%籲「買入」

【13：02】道指期貨跌9點，報33777點，標指期貨跌2點，報4151點，納指期貨跌27點或0.2%，報13242點。

【12：08】【TSLA】Tesla據報將推平價「細部版Model Y」 規劃年產能達400萬輛

【10：45】【AAPL】蘋果據報將首次裁員 涉企業零售團隊職位

【09：46】【SVB】耶倫：中小型銀行存款外流緩和 不認同銀行體系存根本問題

【09：39】【瑞信危機】瑞士央行：若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產 勢引發全球金融危機

【09：05】【美股焦點】歐萊雅L'Oreal將收購Aesop 後者估值近200億元

【08：27】【加密貨幣】Twitter藍鳥logo變為「柴犬頭」 狗狗幣應聲飈升兩成

【08：22】【美股焦點】Google削員工福利省成本 CFO：猶如2008年般嚴陣以待

【06：32】【TSLA】2600億元掟Tesla 股價急瀉6% 市場憂產量多過銷量

====以下為4月3日美股市況====

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）宣布5月開始自願減產後，國際油價急彈，紐約期油升穿80美元，布蘭特期油突破85美元，高盛預期布油年底升至95美元，市場重燃對通脹的憂慮 ； 紐約期金升穿2000美元重要心理關口。

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美股個別發展，道指受油股帶動，收市升327點，報33601點；標指升15點，報4124點；納指跌32點，報12189點。紐約油升6.3%，報80.47美元。紐約期金收市升0.71%，每盎斯報2000.4美元。

油組意外減產，白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）回應稱，美方並不認為石油減產是個可取的決定。

聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）表示，對於OPEC舉動是否會產生持久影響尚未能下定論，但認為聯儲局可以繼續採取貨幣政策對抗通脹。他預計通脹將更具粘性，聯邦基金利率要高於現時儲局預測的中值。

澳新銀行預測進取，表明今年底布蘭特期油見100美元的可能性已顯著上升。

美國3月ISM製造業指數由47.7回落至46.3，遜預期的47.5，其中新訂單指數由47回落至44.3，遠低於預期47.5：製造業就業指數由49.1放緩至46.9，製造業物價指數由51.3回落至49.2，低過預期51.1。數據反映美國經濟收縮情況較預期快，聯儲局或未必進一步加息。

安聯首席經濟顧問埃爾埃利安（Mohamed El-Erian），再批聯儲局貨幣政策，指加息行動可能是數十年來最嚴重一次失誤，聯儲局的壓力測試未能檢測出加息對銀行體系的實際衝擊，貨幣緊縮政策將導致經濟陷入衰退。

另外 ，《華爾街日報》報道麥當勞暫關閉美國各地辦公室，因為準備把裁員通知公司員工，以作為全面重組公司的步驟之一。據報麥當勞的內部電子郵件要求他們周一至周三在家工作，公司準備在網上通知僱員有關他們職位的重要決定。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場關注點重回經濟環境 本周聚焦多項就業數據（附數據表）

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即市走勢︰

【01：53】紐約6月黃金期貨收漲0.71%，報2000.40美元。8月黃金期貨收漲0.72%，報2018.50美元。

【01：50】迪士尼CEO Bob Iger：未來10年將在迪士尼樂園項目上累計投資170億美元。

【01：33】美股充電樁板塊持續走低，EVgo（E美：VGO）跌7.2%，Beam Global（美：BEEM）跌6.7%，Blink Charging（美：BLNK）跌4.3%，Chargepoint（美：CHPT）跌2.9%。

【01：29】谷歌4月3日推出一款新功能，將可以對機票價格進行實時關注併線上訂購，並可以在一旦已訂購機票的票價在起飛之前又出現下跌之時，向旅客退還差價。首批與之合作的美國航空公司包括阿拉斯家航空，Spirit Airlines及夏威夷航空。而加拿大西捷航空（WestJet）同樣已參加合作。

【00：55】美股抗疫概念股走高，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）漲5%，Moderna（美：MRNA）漲2.8%，BioNTech SE（美：BNTX）漲2.4%，禮來（美：LLY）漲1.7%，輝瑞（美：PFE）漲1.4%。

【00：21】消息人士：麥當勞將於本周裁減數百名員工。

【00：17】美國銀行（美：BAC）僱用前花旗高管Totman出任其美洲地區信貸銷售主管。

【23：43】歐洲主要股指收市漲跌不一，德國DAX30指數跌0.3%，英國富時100指數漲0.5%，法國CAC40指數漲0.3%，泛歐STOXX 600指數微跌不足1點

【23：32】現貨黃金突破1990美元/盎司，漲1.11%。

【23：15】道指升幅輕微收窄至131點，納指跌幅擴大，最新跌1.1%，Tesla跌逾6%。

【22：45】美滙曾跌穿102關，美債息低見3.4厘，道指升249點，納指跌0.6%，Tesla跌逾5%

【22：10】【儲局官員】布拉德：OPEC+減產決定出乎意料 油價上漲或會影響美國通脹

【22：00】美國最新製造業數據收縮，加息預期降溫，道指升幅擴大至334點，納指跌幅收窄至49點或0.4%

【18：00】國際油價急彈，紐約期油每桶升至80美元，道指期貨升107點，納指期貨跌0.6%

【12：13】道指期貨升3點，報33463點，標指期貨跌12點，報4125點，納指期貨跌82點或0.6%，報13219點。

【10：58】【美股焦點】麥當勞突暫時關閉美國辦公室 為裁員重組鋪路

【10：48】【油價走勢】高盛：油組及俄羅斯意外減產勢推高產油利潤 調升布蘭特期油今明兩年油價預測

【09：25】【OPEC+減產】油價爆升7% 紐油重上80關 俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶

【07：57】【TSLA】Tesla減價促銷見效 第一季交付量近42.3萬輛創歷史新高

【07：30】美股上周五上升。聯儲局衡量通脹指標PCE物價指數降幅超預期，即降低美國加息預期，道指尾市升幅擴大至逾400點，升415點或逾1.2%，收報33274點；納指升208點或1.7%，收報12221點，創兩個月高；標指升58點或1.4%，收報4109點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】加息預期降溫 納指醞釀技術突破 3月累升7% Tesla升逾6%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩