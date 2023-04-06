【美股市況】首領失業救濟人數超預期　道指跌132點、納指跌0.5%（不斷更新）

投資者觀望明日公布的非農數據，惟由於本周先後發布的就業數據均顯示勞動力市場放緩，資金擔心經濟衰退危機重臨，流入債市及黃金，金價今日輕微回軟，暫跌0.1%，現貨金價每盎司續守穩2000美元之上。美國10年期國債息率昨晚跌穿3.3厘後靠穩，現時仍在該水平徘徊，暫報3.301厘。美滙指數微升，暫報102.08。

美國首領失業救濟金人數22.8萬人，多於預期的20萬人，前值上修至24.6萬人。截至3月25日當周，連續申領失業救濟金人數回升至182.3萬人，高過預期的170萬人，前值上修至181.7萬人。由於上周數字大幅上修，故數字未必反映就業市場急劇惡化，但勞動力市場需求放緩卻是事實。

市場憂慮經濟衰退，避險情緒升溫，美股周四開市低開後持續偏軟，道指跌132點，納指跌56點或0.5%。美國今日將會公布上周初領失業救濟人數、3月Challenger企業裁員人數。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【22：00】道指跌幅稍為擴大至132點、納指跌0.5%

【21：30】首領失業救濟人數回升，道指跌50點、納指跌0.4%

【20：30】【美國經濟數據】美國首領失業救濟金人數升至22.8萬人 高過預期

【19：20】【ChatGPT】Google行政總裁： 將加入對話式AI搜尋功能

【18：20】道指期貨升23點、納指期貨跌0.5%

【18：00】【黃金價格】DWS：通脹保持高位料對金價有利 偏好黃金、美國2年期國債為市場避風港

【17：30】【太空夢挫】維珍軌道「死貓彈」盤前再升22% 周二申請破產保護後尋買家

【17：10】【銀行危機】矽谷銀行及Signature Bank所持逾1100億美元證券 將由貝萊德協助出售

【16：20】【TSLA】Tesla上載41頁Master Plan 3 報告 窺探未來新車規劃方向？

【12：18】道指期貨跌53點，報33603點，標指期貨跌10點，報4107點，納指期貨跌54點或0.4%，報13025點。

【12：08】【瑞信危機】瑞士要求瑞信取消高層花紅 研究討回已發出花紅

【12：05】【全球經濟】IMF：中美緊張局勢損全球經濟 警告全球2%GDP面臨風險

【11：30】【金融併購】AGBA收購新加坡Sony Life Financial Advisers

【09：31】【TSLA】Tesla：新一代緊湊型電動車將採用磷酸鐵鋰電池 配備53kWh電池

【08：24】【對沖基金】老虎環球對沖基金擺脫去年跌勢 首季升7.3%

【08：18】【FB母企】朱克伯格唔玩元宇宙、轉玩AI？ CTO：META高層全投大部分時間發展AI

【06：27】【加密貨幣】矽谷精英突遭暗殺 Cash App創辦人Bob Lee終年43歲

【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

====以下為3月20日美股市況====

經濟衰退憂慮重現，市場避險情緒升溫，美國10年期債息跌穿3.3厘，見超過半年新低。現貨金價曾升穿每盎司2,030美元，逼近2020年歷史高位，及後回軟。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美國3月有「小非農」之稱的ADP就業人數增加14.5萬，遠較市場預期21萬、及2月的24.2萬為低。ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，3月份就業數據是經濟放緩訊號之一，指僱主們正在從一年來強勁的招聘和薪酬增長中緩慢回落。

數據公布後，市場對經濟陷入衰退的憂慮上升，美國10年期債息回落，低見3.29厘，為逾半年來首次跌穿3.3厘關，暫報3.2997厘。現貨金價繼續成為資金避難所，即市每盎司曾觸及2032美元高位。美滙指數則先跌後反彈，升0.3%，暫報101.9。

美股反覆， 本港時間今晨4時，道指在保險股聯合健康（美：UNH）力撑下，收市升80點，收報33482點，聯合健康再升15.98美元或3.2%。納指跌129點或1.07%，收報11996點 ；標指跌10點或逾0.2%，收報4090點。

值得一提的是，聯合健康連續5天累升42.64美元或9.1%，成為道指反彈的主因。

美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，盡管經濟似乎走上放緩的道路，聯儲局官員仍需要把利率略微提高，然後保持不變一段時間，以令通脹回落至局方2%的目標水平。她又指，現在判斷聯儲局官員5月的會議上將採取的行動為時尚早。

國際貨幣基金組織（IMF）最新發表全球金融穩定報告警告，地緣衝突升溫及環球濟濟分化可能提高金融穩定風險，因為此舉減少跨境投資，影響銀行借貸能力及資產價格。2016年以來，中美兩國的分歧擴大，跨境投資減少15% ； 此舉推高了部分發展中國家的債務成本，銀行資產價格受壓，以致銀行減少借貸，限制了經濟增長。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

【04：05】熱門中概股普遍下跌，開心汽車跌超8%，金山雲跌逾6%，新東方、愛奇藝跌超5%，騰訊音樂、好未來、BOSS直聘跌超3%，滿幫、百度、蔚來跌逾2%、嗶哩嗶哩、京東、小鵬汽車等跌超1%。

【04：02】道指成份股強生公司（Johnson & Johnson，美：JNJ）收漲4.5%，創2022年2月份以來最大單日漲幅。

【04：01】阿萊恩斯西部銀行（美：WAL）收跌12%，在費城銀行指數的成分股中表現最差。

【03：48】市場消息：亞馬遜計劃在2025年減少員工股票激勵。

【02：39】特斯拉（美：TSLA）在向德州特拉維斯縣提交年度報告顯示，得州超級工廠員工規模在2022年增加兩倍，達到12,277人。

【02：31】紐約5月原油期貨收跌0.10美元，跌幅0.12%，報0.61美元/桶。布蘭特6月原油期貨收漲0.05美元，漲幅0.06%，報84.99美元/桶。

【02：13】據最新報導，Meta公司計劃在今年底前將其專有的生成式人工智能商業化，用於生成廣告圖象。Meta首席技術官博斯沃思（Andrew Bosworth）在東京接受採訪時表示：我們在人工智能方面的投資已經超過十年，並擁有世界上領先的研究機構之一。我們有一個龐大的研究機構，有數百人。

【02：09】紐約6月黃金期貨收跌0.1%，報2035.60美元/盎司。

【01：52】人工智能概念股繼續下跌，BigBear.ai控股跌20.9%，刷新日低。C3.ai跌幅擴大至15.8%，刷新日低。SoundHound AI跌10.9%，百度ADR跌2.9%，Meta跌1.6%，Salesforce.com跌1.4%，微軟跌1.2%，谷歌A跌0.6%。

【01：27】阿萊恩斯西部銀行（美：WAL）恢復交易，跌幅一度縮小至8.98%。該行一季度末存款總額476億美元，存款餘額自3月20日開始趨於穩定。

【01：23】Savvy遊戲集團將以49億美元收購Scopely。

【23：53】據新華網，德國四家權威經濟研究機構5日公布一份聯合經濟預測報告，將2023年德國經濟發展預期，從去年秋季預測衰退0.4%調整為增長0.3%，2024年則將增長1.5%。報告說，德國政府救助措施和可預見的工資增長，正在加強德國國內需求，並使通脹率保持在高位。報告預計，今明兩年的通脹率分別為6.0%和2.4%。

【23：45】歐洲主要股指收市漲跌不一，德國DAX30指數跌0.5%，英國富時100指數漲0.4%，法國CAC40指數跌0.4%，泛歐STOXX 600指數跌0.2%。

【23：25】瑞銀：預計金價最終將打破此前紀錄，到2024年初目標價為2200美元/盎斯

【23：20】比特幣平台Paxful宣布暫停運營，該公司業務側重於非洲大陸。

【22：55】美債息跌穿3.3厘，道指升20點，納指跌幅擴大至162點或1.3%

【22：50】納斯達克中國金龍指數跌3%，熱門中概股跌幅擴大，新東方（美：EDU）、蔚來汽車（美NIO）跌超4%，阿里巴巴（美BABA）跌超2%

【22：15】【美國經濟數據】美國3月ISM服務業PMI51.2 低過預期 新訂單指數急跌

【22：00】美滙美債息齊跌，道指升99點，納指跌0.6%。

【21：30】美股開市個別發展，道指升3點，納指跌52點或0.4%

【20：15】【美國經濟數據】美國3月ADP就業人數增加14.5萬人 低過預期

【19：00】【美股焦點】強生擬694億元和解致癌爽身粉案 涉逾6萬名索償人 以25年期支付

【18：50】【瑞信危機】瑞銀董事長：整合瑞信業務有巨大風險 料需要3至4年時間

【18：40】【福布斯富豪榜】LVMH創辦人成全球首富、馬斯克身家縮水18% 「樽裝水之王」鐘睒睒蟬聯中國首富

【18：10】【儲局官員】梅斯特：聯儲局應加息至5厘以上 利率峰值取決美國經濟和通脹情況

【17：00】美股盤前反覆偏軟， 道指期貨跌48點，納指跌29點或0.2%

【16：10】【黃金價格】每盎司現貨金價升穿2000美元 直逼疫情初期高峰

【13：00】【芯片大戰】美日荷協議封殺芯片發展？ 中國於世貿會議要求澄清

【11：00】【新西蘭加息】新西蘭加息0.5厘、加幅較市場預期大 重申通脹仍然過高

【08：50】【瑞信危機】瑞信股東會 主席獲准連任、執委會薪酬遭否決

【08：30】【銀行危機】美地區銀行急跌原因曝光 第一共和銀行突瀉5.5%

====以下為4月4日美股市況====

市場憂經濟轉弱， 道指跌勢一度擴大至325點，尾市跌幅收窄，美國職位空缺數據更趨疲軟，令市場預計聯儲局可能即將結束貨幣政策緊縮行動。美滙及美債息回落，現貨金價飈升。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美國2月JOLTS職位空缺數由1082.4萬份回落至993.1萬份，遠低過預期1082.4萬份。數字反映就業市場急劇放緩，經濟衰退陰霾出現，5月加息機率進一步下降。

本港時間今晨4時，道指跌198點或0.6%， 報33402點； 納指跌63點或0.5%， 報12126點； 標指跌23點或0.6%， 報4100點。避險情緒增，紐約現貨金突破2000美元關，高見2026.7美元。

美滙指數失守102關，暫報101.57，跌0.5%。美國10年期國債息率急跌，由即市高位3.48厘回落， 暫報3.339厘。

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，美國銀行業危機仍未結束，所產生的影響可能歷時數載，但影響程度可能不及2008年金融危機。戴蒙指銀行業危機涉及範疇包括貸款趨審慎、信貸收縮對經濟產生衝擊、銀行監管工作收緊等。

澳洲央行最新一次會議後宣布暫停加息，符合市場預期，澳元滙價回落，澳元兌美元曾跌1%至低見67.21美仙，央行聲明雖然保留加息傾向，但表明過去10個月的大幅加息，已令家庭支出顯著放緩，又認為當地通脹已升至峰值，故暫停加息。

美滙及美債息回落利好黃金，現貨黃金價格一度上漲2%；StoneX Group市場分析師指出，金價突破2,000美元關口後，可能進一步上漲，試探2020年8月觸及的紀錄高點2,075.47美元。

另一方面，油組減產消息繼續帶動布蘭特期油上升，市場開始憂慮油價上升會再次帶動通脹，當中英國較大機會需要繼續加息，英鎊滙價走高，英鎊兌美元單日升0.7%， 報1.25，兌港元升至9.8算。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【04：03】AMC院綫收跌23%，創2021年以來最大單日跌幅。

【04：03】熱門中概股下跌，小鵬汽車跌超7%，蔚來跌超5%，嗶哩嗶哩跌超4%，愛奇藝、騰訊音樂、理想汽車跌超2%，京東、富途控股跌超1%。阿里巴巴漲超2%，網易小幅上漲。

【04：03】C3.ai（AI）收跌26%，創該公司美國IPO以來最大單日跌幅。

【03：43】美國財長耶倫與國際貨幣基金組織執董會主席談話，呼籲對未償債務重組案件及時採取行動。

【03：06】路透社消息， 英國央行批准瑞銀集團（UBS）收購瑞信（CS）在英國的業務。

【03：00】Paypal（美：PYPL）：德國多銀行金融科技公司Finanzguru最新籌集1300萬歐元，由Scor ventures和Paypal ventures領投。

【02：37】紐約5月原油期貨收漲0.29美元，漲幅0.36%，報80.71美元/桶。布蘭特原油期貨6月合約結算價為84.94美元/桶，漲幅為0.01%。

【02：15】英國富豪、維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）旗下火箭發射公司維珍軌道（Virgin Orbit），周二宣布已經申請破產保護。

【01：59】紐約 6月黃金期貨收漲1.9%，報2038.20美元/盎斯。

【01：34】市場消息：亞馬遜（美：AMZN）在其遊戲部門裁員約100人

【00：59】美國法院裁定，強生公司可以通過提請新的破產保護法案，以終止關於因其滑石粉產品致癌問題引發的訴訟。原告方律師稱，強生公司不應通過破產來逃避賠償責任。

【00：49】推特遭到被解僱的前員工起訴，該公司在未事先通知下即解僱有合約在身的員工。2022年底，新老闆馬斯克接手後，推特即開啟大面積裁員行動。

【00：27】據工會消息，德國大眾汽車位於捷克的子公司斯柯達將為全體員工加薪10%。

【00：21】通用汽車北美公司董事長表示， 相信公司能夠從特斯拉手中奪回市場份額。預計將在二季度售出5萬輛電動汽車。

【00：15】現貨金漲幅達2%，報2024.08美元。現貨白銀漲幅達4%，報24.94美元。

【00：09】TPG資本將收購湯森路透精英客業務的大部分份額，協議標的約5億美元，將於2023年第二季度完成交易。

【23：57】美元兌瑞郎下跌0.7%，至0.9066，為兩個月低點。

【23：55】美、布兩油均下跌1%，現分別報79.6美元/桶和83.87美元/桶。

【23：42】歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數漲0.1%，英國富時100指數跌0.5%，法國CAC40指數跌0.01%，泛歐STOXX 600指數跌0.1%。

【21：30】美債息回升，暫報3.48厘，美股開市牛皮，道指跌15點，納指升0.1%。

【20：58】【瑞信危機】瑞信股東會成道歉大會 主席：遺憾無法阻止信心流失、只餘兩選項

【20：20】【字節跳動】TikTok被英監管罰1.2億 指違規用兒童數據

【19：44】【港元滙價】金管局相隔7周再「接錢」、銀行體系結餘跌穿700億 銀行界：長假將到、套息提早

【19：14】【互聯互通】余偉文：金管局將與內地監管機構在香港推出離岸國債期貨

【19：00】【瑞信危機】瑞士央行：若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產 勢引發全球金融危機

【17：48】【瑞信危機】瑞信東南亞併購主管Lim Zi-Kuan據報將離職 曾於瑞信工作逾20年

【17：36】【AI人工智能】創新奇智徐輝：現時AI炒作過熱

【17：23】【大行看法】摩通：現時市場處於「暴風雨的前夕」 預期股市會再試2022年低位

【16：31】需求疲弱油組意外減產 油價走高重燃通脹憂慮

【16：23】【大行報告】滙豐研究：亞洲客戶對阿里巴巴重組的看法最積極、對沖基金則存疑 調升目標價4%籲「買入」

【13：02】道指期貨跌9點，報33777點，標指期貨跌2點，報4151點，納指期貨跌27點或0.2%，報13242點。

【12：08】【TSLA】Tesla據報將推平價「細部版Model Y」 規劃年產能達400萬輛

【10：45】【AAPL】蘋果據報將首次裁員 涉企業零售團隊職位

【09：46】【SVB】耶倫：中小型銀行存款外流緩和 不認同銀行體系存根本問題

【09：39】【瑞信危機】瑞士央行：若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產 勢引發全球金融危機

【09：05】【美股焦點】歐萊雅L'Oreal將收購Aesop 後者估值近200億元

【08：27】【加密貨幣】Twitter藍鳥logo變為「柴犬頭」 狗狗幣應聲飈升兩成

【08：22】【美股焦點】Google削員工福利省成本 CFO：猶如2008年般嚴陣以待

【06：32】【TSLA】2600億元掟Tesla 股價急瀉6% 市場憂產量多過銷量

====以下為4月3日美股市況====

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）宣布5月開始自願減產後，國際油價急彈，紐約期油升穿80美元，布蘭特期油突破85美元，高盛預期布油年底升至95美元，市場重燃對通脹的憂慮 ； 紐約期金升穿2000美元重要心理關口。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股個別發展，道指受油股帶動，收市升327點，報33601點；標指升15點，報4124點；納指跌32點，報12189點。紐約油升6.3%，報80.47美元。紐約期金收市升0.71%，每盎斯報2000.4美元。

油組意外減產，白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）回應稱，美方並不認為石油減產是個可取的決定。

聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）表示，對於OPEC舉動是否會產生持久影響尚未能下定論，但認為聯儲局可以繼續採取貨幣政策對抗通脹。他預計通脹將更具粘性，聯邦基金利率要高於現時儲局預測的中值。

澳新銀行預測進取，表明今年底布蘭特期油見100美元的可能性已顯著上升。

美國3月ISM製造業指數由47.7回落至46.3，遜預期的47.5，其中新訂單指數由47回落至44.3，遠低於預期47.5：製造業就業指數由49.1放緩至46.9，製造業物價指數由51.3回落至49.2，低過預期51.1。數據反映美國經濟收縮情況較預期快，聯儲局或未必進一步加息。

安聯首席經濟顧問埃爾埃利安（Mohamed El-Erian），再批聯儲局貨幣政策，指加息行動可能是數十年來最嚴重一次失誤，聯儲局的壓力測試未能檢測出加息對銀行體系的實際衝擊，貨幣緊縮政策將導致經濟陷入衰退。

另外 ，《華爾街日報》報道麥當勞暫關閉美國各地辦公室，因為準備把裁員通知公司員工，以作為全面重組公司的步驟之一。據報麥當勞的內部電子郵件要求他們周一至周三在家工作，公司準備在網上通知僱員有關他們職位的重要決定。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場關注點重回經濟環境 本周聚焦多項就業數據（附數據表）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

即市走勢︰

【01：53】紐約6月黃金期貨收漲0.71%，報2000.40美元。8月黃金期貨收漲0.72%，報2018.50美元。

【01：50】迪士尼CEO Bob Iger：未來10年將在迪士尼樂園項目上累計投資170億美元。

【01：33】美股充電樁板塊持續走低，EVgo（E美：VGO）跌7.2%，Beam Global（美：BEEM）跌6.7%，Blink Charging（美：BLNK）跌4.3%，Chargepoint（美：CHPT）跌2.9%。

【01：29】谷歌4月3日推出一款新功能，將可以對機票價格進行實時關注併線上訂購，並可以在一旦已訂購機票的票價在起飛之前又出現下跌之時，向旅客退還差價。首批與之合作的美國航空公司包括阿拉斯家航空，Spirit Airlines及夏威夷航空。而加拿大西捷航空（WestJet）同樣已參加合作。

【00：55】美股抗疫概念股走高，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）漲5%，Moderna（美：MRNA）漲2.8%，BioNTech SE（美：BNTX）漲2.4%，禮來（美：LLY）漲1.7%，輝瑞（美：PFE）漲1.4%。

【00：21】消息人士：麥當勞將於本周裁減數百名員工。

【00：17】美國銀行（美：BAC）僱用前花旗高管Totman出任其美洲地區信貸銷售主管。

【23：43】歐洲主要股指收市漲跌不一，德國DAX30指數跌0.3%，英國富時100指數漲0.5%，法國CAC40指數漲0.3%，泛歐STOXX 600指數微跌不足1點

【23：32】現貨黃金突破1990美元/盎司，漲1.11%。

【23：15】道指升幅輕微收窄至131點，納指跌幅擴大，最新跌1.1%，Tesla跌逾6%。

【22：45】美滙曾跌穿102關，美債息低見3.4厘，道指升249點，納指跌0.6%，Tesla跌逾5%

【22：10】【儲局官員】布拉德：OPEC+減產決定出乎意料 油價上漲或會影響美國通脹

【22：00】美國最新製造業數據收縮，加息預期降溫，道指升幅擴大至334點，納指跌幅收窄至49點或0.4%

【18：00】國際油價急彈，紐約期油每桶升至80美元，道指期貨升107點，納指期貨跌0.6%

【12：13】道指期貨升3點，報33463點，標指期貨跌12點，報4125點，納指期貨跌82點或0.6%，報13219點。

【10：58】【美股焦點】麥當勞突暫時關閉美國辦公室 為裁員重組鋪路

【10：48】【油價走勢】高盛：油組及俄羅斯意外減產勢推高產油利潤 調升布蘭特期油今明兩年油價預測

【09：25】【OPEC+減產】油價爆升7% 紐油重上80關 俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶

【07：57】【TSLA】Tesla減價促銷見效 第一季交付量近42.3萬輛創歷史新高

【07：30】美股上周五上升。聯儲局衡量通脹指標PCE物價指數降幅超預期，即降低美國加息預期，道指尾市升幅擴大至逾400點，升415點或逾1.2%，收報33274點；納指升208點或1.7%，收報12221點，創兩個月高；標指升58點或1.4%，收報4109點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】加息預期降溫 納指醞釀技術突破 3月累升7% Tesla升逾6%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩