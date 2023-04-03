【美股市況】經濟數據收縮　美滙美債息急回　道指升幅擴大至334點　納指跌0.4%　Tesla跌5%（不斷更新）

美國3月ISM製造業指數由47.7回落至46.3，遜預期的47.5，其中新訂單指數由47回落至44.3，遠低於預期47.5：製造業就業指數由49.1放緩至46.9，製造業物價指數由51.3回落至49.2，低過預期51.1。數據反映美國經濟收縮情況較預期快，聯儲局或未必進一步加息。

美股周一於開市個別發展，道指受油股帶動，其後經濟數據疲弱也降低加息預期，帶動股市升幅擴大至334點，納指跌49點或0.4%。美國本周將公布多項就業數據，周三（5日）先有俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動，周五（7日）則有最新非農新增職位數字。

電動車生產商Tesla（美：TSLA）首季交付量創歷史新高，惟股價湧現獲利盤，開市後持續回落，暫報197.65元，跌4.8%

油組意外減產，油價隨即反彈6%，布蘭特期油每桶升穿85美元水平，紐約期油同樣急彈，每桶升至80美元關。市場紛紛提升油價預測，當中高盛預期布蘭特期油今年年底或升至每桶95美元，較原先預測90美元上調5美元，明年年底更有望升至100美元。澳新銀行預測更進取，表明今年年底布蘭特期油見每桶見100美元的可能性已顯著上升。

美滙指數先升後回軟，暫報102.07，跌0.5%。雖然市場憂慮油價回升會令通脹危機重臨，但經濟數據偏弱，加息預期降溫，美國10年期債息急回，暫報3.43厘。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場關注點重回經濟環境 本周聚焦多項就業數據（附數據表）

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即市走勢︰

【22：00】美國最新製造業數據收縮，加息預期降溫，道指升幅擴大至334點，納指跌幅收窄至49點或0.4%

【18：00】國際油價急彈，紐約期油每桶升至80美元，道指期貨升107點，納指期貨跌0.6%

【12：13】道指期貨升3點，報33463點，標指期貨跌12點，報4125點，納指期貨跌82點或0.6%，報13219點。

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【10：48】【油價走勢】高盛：油組及俄羅斯意外減產勢推高產油利潤 調升布蘭特期油今明兩年油價預測

【09：25】【OPEC+減產】油價爆升7% 紐油重上80關 俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶

【07：57】【TSLA】Tesla減價促銷見效 第一季交付量近42.3萬輛創歷史新高

【07：30】美股上周五上升。聯儲局衡量通脹指標PCE物價指數降幅超預期，即降低美國加息預期，道指尾市升幅擴大至逾400點，升415點或逾1.2%，收報33274點；納指升208點或1.7%，收報12221點，創兩個月高；標指升58點或1.4%，收報4109點。

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責任編輯︰梁浩碩