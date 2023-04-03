  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 13:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股停牌潮】約40家主板港股未能限期前發業績　華興資本、旭輝控股最矚目

股市 12:14 2023/04/03

分享：

分享：

2023年進入第二季，以12月底為年結的上市公司，若未能在3月31日發布2022年度初步業績，按香港上市規則需要暫停交易，直至刊發業績公告。依本報統計近一個月上市公司公告，約有40家主板上市公司未時依時發出業績而需停牌，當中以主要股東包凡失蹤的華興資本 （01911） 和曾被視為示範民企的旭輝控股 （00884） 、旗下物管旭輝永升 （01995） 為外界關注對象。

除了上述約40家新增停牌公司，部分已停牌多時的公司花樣年 （01777） 、旗下物管彩生活（01778）最新也公布，未能如期發布2022年度業績。

核數師拒簽發業績報告 華興資本周一停牌，可見【下一頁】

「示範房企」旭輝連同旭輝永升同告停牌 旭輝永升未能及時刊發2022年全年業績，可見【下一頁】

近一個月公布未能依時發業績而需停牌的主板上市公司包括：

IDT INT'L （00167） 新焦點 （00360）
順龍控股 （00361） 國美零售 （00493）
CWT INT'L （00521） 太和控股 （00718）
中基長壽科學 （00767） 旭輝控股集團 （00884）
金石投資集團 （00901） 南方錳業 （01091）
佳源服務 （01153） 星光文化 （01159）
大灣區聚變力量 （01189） 上置集團 （01207）
克莉絲汀 （01210） 中國綠地博大綠澤 （01253）
寶新金融 （01282） MI能源 （01555）
偉能集團 （01608） 力高集團 （01622）
中國金屬利用 （01636） 普甜食品 （01699）
花樣年 （01777） 彩生活 （01778）
煜盛文化 （01859） 華興資本控股 （01911）
PLATT NERA （01949） 旭輝永升服務 （01995）
大唐集團控股 （02117） 康橋悅生活 （02205）
力高健康生活 （02370） 凌雄科技 （02436）
祥生控股集團 （02599） 新明中國 （02699）
佳源國際控股 （02768） 花房集團 （03611）
大發地產 （06111） 騰邦控股 （06880）
上坤地產 （06900） 奇士達 （06918）
滙景控股 （09968） 大山教育 （09986）

相關文章：

【停牌潮】港交所：2022年192家公司引用「疫情寬限」保交易　32家港股未能趕及業績期停牌、較去年少

記者：麥德銘

港股 旭輝控股集團（00884） 華興資本控股（01911） 停牌
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【石Sir一周前瞻及異動股】廣深鐵路股份、中國中車、美高梅中國（立即收看）

下一篇文章

【大行報告│823】領展供股後享100億額外流動資金 若與第三方合資收購可推升派息 升評級至「買入」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】三桶油、濠賭股造好　阿里巴巴跌2%、嗶哩嗶哩挫半成　恒指4月開局午後初段跌約100點（不斷更新）
【港股市況】三桶油、濠賭股造好　阿里巴巴跌2%、嗶哩嗶哩挫半成　恒指4月開局午後初段跌約100點（不斷更新）
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【內房危機】許家印3.5億遊艇駛入新加坡　遊艇超級豪華（多圖）
【內房危機】許家印3.5億遊艇駛入新加坡　遊艇超級豪華（多圖）
【美國經濟】「末日博士」魯賓尼：美國經濟處於「三難困境」　正步向硬著陸、恐引發新一輪恐慌
【美國經濟】「末日博士」魯賓尼：美國經濟處於「三難困境」　正步向硬著陸、恐引發新一輪恐慌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款