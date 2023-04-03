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【停牌潮】59家港股未能限期前發業績、較前兩年增加 華興資本、旭輝控股最矚目
股市 16:57 2023/04/03
2023年進入第二季，以12月底為年結的上市公司，若未能在3月31日發布2022年度初步業績，按香港上市規則需要暫停交易，直至刊發業績公告。港交所 （00388） 回應本報查詢時稱，撇除長期停牌公司，主板連GEM（前稱創業板）共有59家公司未能公布經核數師同意的全年業績而需要停牌。
參考過去兩年公告，2021年、2022年分別有57家和32家發行人，因未能在3月底發布業績公告需停牌。港交所最新表示，將繼續監察市場情況及與相關發行人保持溝通，確保他們符合上市規則的規定，並盡可能縮短停牌時間。
依本報統計近一個月上市公司公告，約有40家主板上市公司未時依時發出業績而需停牌，當中以主要股東包凡失蹤的華興資本 （01911） 和曾被視為示範民企的旭輝控股 （00884） 、旗下物管旭輝永升 （01995） 為外界關注對象。
核數師拒簽發業績報告 華興資本周一停牌，可見【下一頁】
「示範房企」旭輝連同旭輝永升同告停牌 旭輝永升未能及時刊發2022年全年業績，可見【下一頁】
近一個月公布未能依時發業績而需停牌的主板上市公司包括：
|IDT INT'L （00167）
|新焦點 （00360）
|順龍控股 （00361）
|國美零售 （00493）
|CWT INT'L （00521）
|太和控股 （00718）
|中基長壽科學 （00767）
|旭輝控股集團 （00884）
|金石投資集團 （00901）
|南方錳業 （01091）
|佳源服務 （01153）
|星光文化 （01159）
|大灣區聚變力量 （01189）
|上置集團 （01207）
|克莉絲汀 （01210）
|中國綠地博大綠澤 （01253）
|寶新金融 （01282）
|MI能源 （01555）
|偉能集團 （01608）
|力高集團 （01622）
|中國金屬利用 （01636）
|普甜食品 （01699）
|煜盛文化 （01859）
|華興資本控股 （01911）
|PLATT NERA （01949）
|旭輝永升服務 （01995）
|大唐集團控股 （02117）
|康橋悅生活 （02205）
|力高健康生活 （02370）
|凌雄科技 （02436）
|祥生控股集團 （02599）
|新明中國 （02699）
|佳源國際控股 （02768）
|花房集團 （03611）
|大發地產 （06111）
|騰邦控股 （06880）
|上坤地產 （06900）
|奇士達 （06918）
|滙景控股 （09968）
|大山教育 （09986）
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記者：麥德銘
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