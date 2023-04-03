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【停牌潮】59家港股未能限期前發業績、較前兩年增加　華興資本、旭輝控股最矚目

股市 16:57 2023/04/03

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【港股停牌潮】約40家主板港股未能限期前發業績　華興資本、旭輝控股最矚目

2023年進入第二季，以12月底為年結的上市公司，若未能在3月31日發布2022年度初步業績，按香港上市規則需要暫停交易，直至刊發業績公告。港交所 （00388） 回應本報查詢時稱，撇除長期停牌公司，主板連GEM（前稱創業板）共有59家公司未能公布經核數師同意的全年業績而需要停牌。

參考過去兩年公告，2021年、2022年分別有57家和32家發行人，因未能在3月底發布業績公告需停牌。港交所最新表示，將繼續監察市場情況及與相關發行人保持溝通，確保他們符合上市規則的規定，並盡可能縮短停牌時間。

依本報統計近一個月上市公司公告，約有40家主板上市公司未時依時發出業績而需停牌，當中以主要股東包凡失蹤的華興資本 （01911） 和曾被視為示範民企的旭輝控股 （00884） 、旗下物管旭輝永升 （01995） 為外界關注對象。

核數師拒簽發業績報告 華興資本周一停牌，可見【下一頁】

「示範房企」旭輝連同旭輝永升同告停牌 旭輝永升未能及時刊發2022年全年業績，可見【下一頁】

近一個月公布未能依時發業績而需停牌的主板上市公司包括：

IDT INT'L （00167） 新焦點 （00360）
順龍控股 （00361） 國美零售 （00493）
CWT INT'L （00521） 太和控股 （00718）
中基長壽科學 （00767） 旭輝控股集團 （00884）
金石投資集團 （00901） 南方錳業 （01091）
佳源服務 （01153） 星光文化 （01159）
大灣區聚變力量 （01189） 上置集團 （01207）
克莉絲汀 （01210） 中國綠地博大綠澤 （01253）
寶新金融 （01282） MI能源 （01555）
偉能集團 （01608） 力高集團 （01622）
中國金屬利用 （01636） 普甜食品 （01699）
煜盛文化 （01859） 華興資本控股 （01911）
PLATT NERA （01949） 旭輝永升服務 （01995）
大唐集團控股 （02117） 康橋悅生活 （02205）
力高健康生活 （02370） 凌雄科技 （02436）
祥生控股集團 （02599） 新明中國 （02699）
佳源國際控股 （02768） 花房集團 （03611）
大發地產 （06111） 騰邦控股 （06880）
上坤地產 （06900） 奇士達 （06918）
滙景控股 （09968） 大山教育 （09986）

相關文章：

【停牌潮】港交所：2022年192家公司引用「疫情寬限」保交易　32家港股未能趕及業績期停牌、較去年少

記者：麥德銘

港股 旭輝控股集團（00884） 華興資本控股（01911） 停牌
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