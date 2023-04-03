  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT爭議】義大利率先出手　下令禁ChatGPT

科技 11:39 2023/04/03

分享：

分享：

義大利全面禁用ChatGPT，並暫時限制ChatGPT開發商OpenAI處理義大利用戶資料。

人工智能（AI）機械人ChatGPT自面世以來，一直飽受外界關注。尤其ChatGPT的安全問題，更是引發出極大量的爭議。面對相關情況，不少國家都表示將研究解決方法，其中義大利就坐言起行，隨即宣布義大利全面禁用ChatGPT，並暫時限制ChatGPT開發商OpenAI處理義大利用戶資料。

【AI判刑】印度法官創下境內先例　採用ChatGPT協助判決

【AI製圖】濫用情況太嚴重　AI繪圖平台Midjourney終止免費試用服務

綜合外媒報道，義大利數據保護局（DPA）指出，OpenAI收集和儲存大量用戶個人數據，來訓練ChatGPT，缺乏法律根據。當局也認為ChatGPT缺乏年齡驗證的機制，因此未成年用戶使用時，或會接收到不適合其年齡認知程度的回答。

DPA表示，由於ChatGPT於3月20日發生資料外洩事件，導致用戶姓名、帳單地址、信用卡末四碼卡號、種類和到期日均被外洩。因此當局決定由3月31日起，限制義大利用戶使用ChatGPT，直到OpenAI符合當地私隱規定為。當局強調，若20天內未改善，OpenAI或面臨高達2,080萬歐元（1.8億港元），或其全球年營業額4％的罰款。

【ChatGPT爭議】美組織控ChatGPT-4有違FTC準則　要求半年內暫停開發新系統

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】做生意也做實驗　「叁拾」開小食店收集數據推新品
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI大戰】Google否認自家AI機械人Bard　採用ChatGPT數據訓練
2023/03/30
【AI大戰】Google否認自家AI機械人Bard　採用ChatGPT數據訓練
【微軟Bing】微軟確認將於Bing對話　嵌入廣告增收益
2023/03/30
【微軟Bing】微軟確認將於Bing對話　嵌入廣告增收益
【AI取代人類】AI料取代3億全職職位　高盛報告：香港最受影響
2023/03/29
【AI取代人類】AI料取代3億全職職位　高盛報告：香港最受影響
【AI大戰】微軟再推新GPT-4 AI助手　網絡安全專家專屬
2023/03/29
【AI大戰】微軟再推新GPT-4 AI助手　網絡安全專家專屬

你可能感興趣

【AI大戰】Google否認自家AI機械人Bard　採用ChatGPT數據訓練
16:20 2023/03/30
【AI大戰】Google否認自家AI機械人Bard　採用ChatGPT數據訓練
【微軟Bing】微軟確認將於Bing對話　嵌入廣告增收益
14:00 2023/03/30
【微軟Bing】微軟確認將於Bing對話　嵌入廣告增收益
【AI取代人類】AI料取代3億全職職位　高盛報告：香港最受影響
16:00 2023/03/29
【AI取代人類】AI料取代3億全職職位　高盛報告：香港最受影響
人工智能 網絡保安 手機Apps 科技產品 機械人 香港

上一篇文章

【6G技術展望】構建空天地一體化網絡　ChatGPT釋潛力

下一篇文章

【科技一周回顧】香港5所大學制訂ChatGPT指引　蘋果開發者大會WWDC 6月舉行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AI判刑】印度法官創下境內先例　採用ChatGPT協助判決
【AI判刑】印度法官創下境內先例　採用ChatGPT協助判決
【Tesla業務】太陽能屋頂安裝率被爆未達標　Tesla堅決否認
【Tesla業務】太陽能屋頂安裝率被爆未達標　Tesla堅決否認
【AI製圖】濫用情況太嚴重　AI繪圖平台Midjourney終止免費試用服務
【AI製圖】濫用情況太嚴重　AI繪圖平台Midjourney終止免費試用服務
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
【科技一周回顧】香港5所大學制訂ChatGPT指引　蘋果開發者大會WWDC 6月舉行
【科技一周回顧】香港5所大學制訂ChatGPT指引　蘋果開發者大會WWDC 6月舉行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款