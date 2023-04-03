【ChatGPT爭議】義大利率先出手　下令禁ChatGPT

▲ 義大利全面禁用ChatGPT，並暫時限制ChatGPT開發商OpenAI處理義大利用戶資料。

人工智能（AI）機械人ChatGPT自面世以來，一直飽受外界關注。尤其ChatGPT的安全問題，更是引發出極大量的爭議。面對相關情況，不少國家都表示將研究解決方法，其中義大利就坐言起行，隨即宣布義大利全面禁用ChatGPT，並暫時限制ChatGPT開發商OpenAI處理義大利用戶資料。

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綜合外媒報道，義大利數據保護局（DPA）指出，OpenAI收集和儲存大量用戶個人數據，來訓練ChatGPT，缺乏法律根據。當局也認為ChatGPT缺乏年齡驗證的機制，因此未成年用戶使用時，或會接收到不適合其年齡認知程度的回答。

DPA表示，由於ChatGPT於3月20日發生資料外洩事件，導致用戶姓名、帳單地址、信用卡末四碼卡號、種類和到期日均被外洩。因此當局決定由3月31日起，限制義大利用戶使用ChatGPT，直到OpenAI符合當地私隱規定為。當局強調，若20天內未改善，OpenAI或面臨高達2,080萬歐元（1.8億港元），或其全球年營業額4％的罰款。

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責任編輯：曾曉汶

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