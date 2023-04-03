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英護照署逾千員工罷工5周 內政部指申請數目增加

環球社會熱點 11:25 2023/04/03

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英國逾1,300名護照署（Passport Office）員工周一（3日）開始為期5周的罷工行動，直至5月5日。公共和商業服務工會（Public and Commercial Services Union, PCS）表示，罷工是為爭取更好的工作條件、薪酬及退休金待遇。

英國內政部宣布新措施 回歸前英軍港人及家屬可申請定居 【下一頁】

護照署旗下倫敦、利物浦及蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）等8個地點員工會參與，但貝爾法斯特（Belfast）的員工則從本周五（7日）起罷工。工會表示，罷工基金將會支援參與人士。

據悉護照署一共有逾4,000名僱員，即逾4分1員工參與是次罷工。PCS秘書長Mark Serwotka致函政府，呼籲召開緊急會議解決紛爭，並警告夏季前護照申請和交付都或出現延誤。工會亦承認，罷工旨在造成大規模破壞，並透露罷工僱員來自不同部門。

英政府免費派英王查理斯照片 料耗近8000萬公帑 【下一頁】

內政部表示，對罷工行動感到失望，並指目前正努力結束行動，將透過多個應急計劃繼續提供服務。內政部承認，近期護照申請數目有所增加，但接近此前估計水平，但同時指未有計劃更改目前指申請到獲得護照，需時最多10周的指引。

英國旅遊專家Simon Calder此前曾表示，護照署在包括4月的高峰期時，每周可收到高達25萬份申請。獨立網站Passportwaitingtime.com數據顯示，目前申請首本成人護照等候時間已逾18日，而續簽時間亦逾14日。

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責任編輯：李俊儀

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