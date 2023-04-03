▲ 【大行報告│823】領展供股後享100億額外流動資金 若與第三方合資收購可推升派息 升評級至「買入」

高盛引述領展 （00823） 管理層指，對業務前景保持樂觀態度，認為不同地區的各個項目已從受疫情影響回復至穩定，租金亦有改善趨勢，而完成供股後，集團資產負債表更穩健，淨債務佔總資產比率降至20%以下，而且擁100億元額外流動資金。

引入主權財富基金、保險公司等第三方合作夥伴

高盛表示，領展管理層在3.0策略上雖繼續是擴大投資組合，但不像過去一樣通過併購或自然成長，而是引入第三方資本合作夥伴，如主權財富基金、保險公司、退休基金、家族辦公室等，並通過合資企業、主題基金、平台投資、上市公司、管理服務等不同方式，選擇性地剝離成熟項目的部分股權，或共同投資新項目，相信這樣可以更快地擴大投資組合規模。

「假若領展充分利用供股所得的100億元額外流動資金，與其他合作夥伴組合50/50的合資企業，並收購股東回報率4%的資產，同時賺取相當於資產價值1%的費用，預期這些交易可令其2023財年盈利增加6憶元，或增長10%，基於領展派息比率為100%，意味每基金單位分派亦有類似幅度的上升空間。」

瞄準五大投資市場

該行稱，領展選擇地投資香港、內地、新加坡、日本及澳洲五大主要市場，同時尋求機會出售成熟資產，以釋放資本，並將資金用於收購可錄得租金增長的項目，而管理層似對收購零售商場更具信心，收購寫字樓則持審慎態度。「倫敦寫字樓項目並不是領展的主要市場，故集團正尋找包括潛在出售的可能性。」

領展指，截至去年底，領展的香港零售組合的入住率達到98%的歷史新高，管理層有信心其香港零售組合維持高於 CPI，或中高個位數百分比的租金加幅。 至於內地零售組合，預計今年3月底的客流量和租戶銷售額將逐漸恢復至2019年水平的80-90%，並且租金也將實現個位數的加幅。

領展股息率約5.6厘

領展股價自宣布供股以來調整約25%，遠高於基金單位分派攤薄的8%至10%，相信部分與市場憂慮息口持續上升、供股資金使用透明度低及增長策略不明朗有關。領展預測股息率約5.6厘，高於歷史平均的4厘。

高盛指，領展現價與其12個月目標價64.6元相比，潛在升幅逾26%，高於該行覆蓋的其他本港地產或綜合企業股份，因此調高領展評級，由「中性」升至「買入」。

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編輯：陳韻妍