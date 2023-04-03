  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 11:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【嗶哩嗶哩9626】B站現跌5.9%　內容創作者爆停更潮　平台收益減少料成主因

股市 11:19 2023/04/03

分享：

分享：

【嗶哩嗶哩9626】B站內容創作者停爆停更潮　平台收益減少料成主因

內地視頻平台「B站」嗶哩嗶哩BiliBili （09626） 據報近日傳出多位Up主（內容創作者）宣布暫時停止更新，「B站UP主發起停更潮」近日曾衝上內地微博熱搜。有內媒指，大部份Up主表示，表示B站嗶哩嗶哩平台收益減少、收支難以平衡是停止更新的主要原因。

B站嗶哩嗶哩現跌5.9%，報178.4元。

有內媒訪問B站嗶哩嗶哩Up主「不吃草椒的貓醬」，對方稱，B站嗶哩嗶哩去年調整內部激勵機制以來，UP主所得到的平台收益越來越少，一般UP主也不指望通過B站賺錢。

他坦言：「差的作品沒收入，好的作品收入對不起付出，激勵調整後的總收入相比之前下降了超過30%。」「停更的主要原因的確是賺不到錢，而且是比前幾年更賺不到錢。」

傳有Up 主收入較高位跌9成

據報UP主能從B站獲得的收益來源分為兩部分，一部分與視頻投稿相關，包括打卡挑戰、視頻創作激勵等項目，另一部分與廣告和帶貨推廣相關，包括廣告分成、懸賞帶貨、花火商單等項目，除此之外還有類似打賞形式的粉絲「充電」。

去年以來，B站多次變更UP主創作激勵規則，大量UP主在社交平台稱收入減少，甚至有UP主稱收入最高減少了90%。 UP主「樹大師」舉例稱，此前他在B站十萬播放的視頻最多獲1600元，但在改版後，擁相同數據表現的新視頻收入降低了40%以上。

B站料削普遍投入

報道又引述內容行業從業者指：「其實此前B站的視頻播放收益是全網最高的，幾乎達到300（次）播放量就有1元（人民幣）收入，如今出於財務壓力削減創作者投入也是意料之中。」

報道提到，B站減少了對UP主的普遍投入，尤其是佔比最高的腰部UP主，並逐漸加強對頭部和中部UP主的話語權。」

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

相關文章：

【遊戲版號】內地3月批出27款進口遊戲　嗶哩嗶哩股價曾彈9%、騰訊網易再有份

【B站9626】嗶哩嗶哩彈高5%　3月13日獲納入港股通　成WVR回流中概股首例

編輯：李哲毅

美股 港股 嗶哩嗶哩（美：BILI） 嗶哩嗶哩—SW（09626）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】三桶油、濠賭股造好　ATM個別走　恒指4月開局反覆軟（不斷更新）

下一篇文章

【内房危機】易居企業控股升逾4成　公布境外債重組計劃　另去年虧損收窄至39億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【美國經濟】「末日博士」魯賓尼：美國經濟處於「三難困境」　正步向硬著陸、恐引發新一輪恐慌
【美國經濟】「末日博士」魯賓尼：美國經濟處於「三難困境」　正步向硬著陸、恐引發新一輪恐慌
【內房危機】許家印3.5億遊艇駛入新加坡　遊艇超級豪華（多圖）
【內房危機】許家印3.5億遊艇駛入新加坡　遊艇超級豪華（多圖）
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【港股市況】三桶油、濠賭股造好　ATM個別走　恒指4月開局反覆軟（不斷更新）
【港股市況】三桶油、濠賭股造好　ATM個別走　恒指4月開局反覆軟（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款