【嗶哩嗶哩9626】B站現跌5.9%　內容創作者爆停更潮　平台收益減少料成主因

▲ 【嗶哩嗶哩9626】B站內容創作者停爆停更潮 平台收益減少料成主因

內地視頻平台「B站」嗶哩嗶哩BiliBili （09626） 據報近日傳出多位Up主（內容創作者）宣布暫時停止更新，「B站UP主發起停更潮」近日曾衝上內地微博熱搜。有內媒指，大部份Up主表示，表示B站嗶哩嗶哩平台收益減少、收支難以平衡是停止更新的主要原因。

B站嗶哩嗶哩現跌5.9%，報178.4元。

有內媒訪問B站嗶哩嗶哩Up主「不吃草椒的貓醬」，對方稱，B站嗶哩嗶哩去年調整內部激勵機制以來，UP主所得到的平台收益越來越少，一般UP主也不指望通過B站賺錢。

他坦言：「差的作品沒收入，好的作品收入對不起付出，激勵調整後的總收入相比之前下降了超過30%。」「停更的主要原因的確是賺不到錢，而且是比前幾年更賺不到錢。」

傳有Up 主收入較高位跌9成

據報UP主能從B站獲得的收益來源分為兩部分，一部分與視頻投稿相關，包括打卡挑戰、視頻創作激勵等項目，另一部分與廣告和帶貨推廣相關，包括廣告分成、懸賞帶貨、花火商單等項目，除此之外還有類似打賞形式的粉絲「充電」。

去年以來，B站多次變更UP主創作激勵規則，大量UP主在社交平台稱收入減少，甚至有UP主稱收入最高減少了90%。 UP主「樹大師」舉例稱，此前他在B站十萬播放的視頻最多獲1600元，但在改版後，擁相同數據表現的新視頻收入降低了40%以上。

B站料削普遍投入

報道又引述內容行業從業者指：「其實此前B站的視頻播放收益是全網最高的，幾乎達到300（次）播放量就有1元（人民幣）收入，如今出於財務壓力削減創作者投入也是意料之中。」

報道提到，B站減少了對UP主的普遍投入，尤其是佔比最高的腰部UP主，並逐漸加強對頭部和中部UP主的話語權。」

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編輯：李哲毅