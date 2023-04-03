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【Samsung系統】Samsung推「Try Galaxy」網頁模板　可在iPhone試用Galaxy系統

科技 13:30 2023/04/03

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iPhone用家能透過「Try Galaxy」網頁，「下載」網頁版應用程式，將試用介面加入到現有裝置的主頁面。

三星（Samsung）Galaxy系列一向是該企皇牌產品，為吸引消費者，Samsung除大力推廣Galaxy S23等手機的強大攝影功能外，亦在近日推出了Galaxy系列網頁版介面試用「Try Galaxy」，用家能在現有裝置上開啟模板，不用親身到實體店體驗。

此模板工具明顯只針對iPhone用戶，網頁不支援其他Android裝置，如Pixel手機等。Try Galaxy提供Galaxy S23、Galaxy Z Flip 4和Galaxy Z Fold 4介面，模擬One UI 5.1系統，即在Android 13上加上Samsung獨有介面。iPhone用家能透過「Try Galaxy」網頁，「下載」網頁版應用程式，將試用介面加入到現有裝置的主頁面。

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模板為用戶提供快速使用教學，內含功能和Samsung裝置大致相同。用户能在模板內體驗Samsung和Google的重點應用程式，包括Google Messages，而其則會顯示SMS或MSS，不使用RCS。試用系統亦支援其他Samsung功能，如相機和Object Eraser，即用以移除照片某部分範圍的工具，並會在用家使用這些功能時發送假訊息。Samsung系統安全性及私隱、Samsung Health和Samrt Switch，以及Samsung Kids都是模板重點內容，用家亦能在「設定」中試用Samsung桌布及Google Material You主題。惟試用版由網頁應用程式驅動，運行較原系統慢。

責任編輯：歐朗欣

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