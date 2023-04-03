  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 11:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芬蘭大選】總理馬林承認執政黨落敗 民族聯合黨勝

環球政治 11:03 2023/04/03

分享：

分享：

芬蘭周日（2日）舉行大選，中間偏右的民族聯合黨以20.8%得票率取勝，總理馬林（Sanna Marin）所屬社會民主黨得票率僅為19.9%並承認落敗。至於右翼民粹主義政黨芬蘭人黨得票率為20.1%，為該黨大選最佳表現。

俄咖啡店遇炸彈襲擊 撐侵烏軍事博主被炸死 【下一頁】

三黨選前勢均力敵，最終各獲約20%選票。按照得票率，民族聯合黨（NCP）於國會獲48席；芬蘭人黨（Finns Party）獲46席；社會民主黨（Social Democrats）獲43席。

由於三黨都無法單獨籌組政府。NCP黨魁奧爾波（Petteri Orpo）宣布勝出，指該黨獲得最大授權，將牽頭建立執政聯盟的談判以籌組新政府。

馬林其後也發表聲明承認敗選，祝賀NCP及芬蘭人黨獲勝，並形容民主已經發聲。她表示社會民主黨仍獲選民支持，國會議席也有進賬，儘管得票率並非第一亦已取得驕人成就。

《華爾街日報》美記者在俄被捕 華府強烈譴責 【下一頁】

外界估計結果反映芬蘭政壇權力轉移，預料該國或出現帶有民族主義色彩的新中右翼政府。不過選舉結果不會影響芬蘭加入北約（NATO）的進程。

馬林2019年以34歲之齡成為總理，也是全球首屈一指的年輕國家領袖。她率領的執政聯盟由芬蘭五個政黨組成，多由女性擔任要職。

馬林任内充滿年輕領袖的魅力，為國家注入新動力。但俄烏戰爭引發能源危機並加劇通脹，馬琳更被批評未能改善經濟，自其執政以來國家公共債務已達國内生產總值（GDP）的7成以上。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

特朗普面臨刑事起訴 2024年有無得參選美國總統？
2023/03/31
特朗普面臨刑事起訴 2024年有無得參選美國總統？
特朗普痛斥刑事起訴屬政治迫害 代表律師表明唔會有手銬（第二版）
2023/04/01
特朗普痛斥刑事起訴屬政治迫害 代表律師表明唔會有手銬（第二版）
《霍士新聞》高層曾斥責主播 事實查核特朗普「損收視」
2023/03/30
《霍士新聞》高層曾斥責主播 事實查核特朗普「損收視」
拜登承諾繼續支持全球民主發展 增撥逾50億
2023/03/30
拜登承諾繼續支持全球民主發展 增撥逾50億
蘇格蘭衛生大臣當選執政黨魁 將成首位穆斯林首席部長
2023/03/28
蘇格蘭衛生大臣當選執政黨魁 將成首位穆斯林首席部長

你可能感興趣

特朗普面臨刑事起訴 2024年有無得參選美國總統？
12:11 2023/03/31
特朗普面臨刑事起訴 2024年有無得參選美國總統？
特朗普痛斥刑事起訴屬政治迫害 代表律師表明唔會有手銬（第二版）
11:03 2023/04/01
特朗普痛斥刑事起訴屬政治迫害 代表律師表明唔會有手銬（第二版）
《霍士新聞》高層曾斥責主播 事實查核特朗普「損收視」
12:13 2023/03/30
《霍士新聞》高層曾斥責主播 事實查核特朗普「損收視」
選舉 地緣政治 人事調動 芬蘭

上一篇文章

【俄烏戰爭一周年】澤連斯基感謝烏東守軍 親俄軍事博主被炸死（持續更新）

下一篇文章

俄咖啡店遇炸彈襲擊 撐侵烏軍事博主被炸死
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽
留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽
【俄烏戰爭一周年】澤連斯基感謝烏東守軍 親俄軍事博主被炸死（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】澤連斯基感謝烏東守軍 親俄軍事博主被炸死（持續更新）
意大利擬官方通訊禁用外語 最高可罰逾85萬
意大利擬官方通訊禁用外語 最高可罰逾85萬
英新盤恐全數清拆 業主嘆如「被犧牲」
英新盤恐全數清拆 業主嘆如「被犧牲」
全球前10最貴麥當勞漢堡 歐洲7國上榜
全球前10最貴麥當勞漢堡 歐洲7國上榜
英政府免費派英王查理斯照片 料耗近8000萬公帑
英政府免費派英王查理斯照片 料耗近8000萬公帑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款