【芬蘭大選】總理馬林承認執政黨落敗 民族聯合黨勝

芬蘭周日（2日）舉行大選，中間偏右的民族聯合黨以20.8%得票率取勝，總理馬林（Sanna Marin）所屬社會民主黨得票率僅為19.9%並承認落敗。至於右翼民粹主義政黨芬蘭人黨得票率為20.1%，為該黨大選最佳表現。

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三黨選前勢均力敵，最終各獲約20%選票。按照得票率，民族聯合黨（NCP）於國會獲48席；芬蘭人黨（Finns Party）獲46席；社會民主黨（Social Democrats）獲43席。

由於三黨都無法單獨籌組政府。NCP黨魁奧爾波（Petteri Orpo）宣布勝出，指該黨獲得最大授權，將牽頭建立執政聯盟的談判以籌組新政府。

馬林其後也發表聲明承認敗選，祝賀NCP及芬蘭人黨獲勝，並形容民主已經發聲。她表示社會民主黨仍獲選民支持，國會議席也有進賬，儘管得票率並非第一亦已取得驕人成就。

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外界估計結果反映芬蘭政壇權力轉移，預料該國或出現帶有民族主義色彩的新中右翼政府。不過選舉結果不會影響芬蘭加入北約（NATO）的進程。

馬林2019年以34歲之齡成為總理，也是全球首屈一指的年輕國家領袖。她率領的執政聯盟由芬蘭五個政黨組成，多由女性擔任要職。

馬林任内充滿年輕領袖的魅力，為國家注入新動力。但俄烏戰爭引發能源危機並加劇通脹，馬琳更被批評未能改善經濟，自其執政以來國家公共債務已達國内生產總值（GDP）的7成以上。

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責任編輯：鄭錦玲