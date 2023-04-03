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【油價走勢】高盛：油組及俄羅斯意外減產勢推高產油利潤　調升布蘭特期油今明兩年油價預測

宏觀解讀 10:48 2023/04/03

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【油價走勢】高盛：油組及俄羅斯意外減產勢推高產油利潤　調升布蘭特期油今明兩年油價預測

石油輸出國組織（OPEC）周日意外聯手減產，各國累計宣布減產166萬桶，將由5月開始生效，並一定持續至年底。高盛表示，考慮到OPEC+（油組及俄羅斯）的原油供應大幅減少，需求略為下降及法國儲備產能額外釋放，因此將今年底布蘭特期油價格預測調高5美元，至每桶95美元，2024年底布油預測調升3美元，至100美元。

高盛指，油組現時的議價能力相對昔日更強，而今次意外減產，符合油組先發制人的新原則，因油組成員國能在不影響市場佔有率下行動。該行假設俄羅斯減產同時持續至下半年，因此將今次油組產量預測下調至日均110萬桶。

煉油利潤仍相當穩定

沙特阿拉伯指，今次減產是像2022年10月那樣，實施預防性減產。高盛認為，今次與去年不同，隨中國強勁復甦，全球石油需求的勢頭沒有下降，布蘭特期油的遠期曲線滯後，同時煉油利潤仍相當穩定。

高盛指，今次OPEC+減產可能是經濟及政治的考慮因素較多，因是次減產將會增加沙特及OPEC+成員國的淨原油收入，預期是次減產將會推高油價約7%，足以抵銷OPEC+銷量下降2.25%的影響。

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編輯：陳韻妍

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