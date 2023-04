俄咖啡店遇炸彈襲擊 撐侵烏軍事博主被炸死

俄羅斯聖彼得堡(St Petersburg)一間咖啡店於周日(2日)遭遇炸彈襲擊,導致最少1死30傷。一名親政府及支持向烏克蘭發動戰爭的軍事博主塔塔爾斯基(Vladlen Tatarsky)為襲擊暫時唯一死者,政府就事件展開謀殺調查。

俄羅斯官媒塔斯社(TASS)報稱,消息人士指爆炸品被收藏在小型雕像內,塔塔爾斯基咖啡店內演講時有人送上。網絡流傳片段顯示,雕像造型為戴頭盔士兵,送出後不久便發生爆炸。

俄羅斯調查委員會表示,把事件列作謀殺案調查。聖彼得堡市長指爆炸導致最少25人受傷,多達19人需送院治理。

暫時未知事件幕後主謀,俄國有官員把矛頭直指烏克蘭政府。烏方一名總統幕僚則形容,襲擊是俄羅斯的本土恐怖襲擊。俄外交部未作任何指控,僅批評西方未就事件表示對記者安全感憂慮,稱舉動十分虛偽。

塔塔爾斯基為俄羅斯著名親政府軍事博主之一,在社交平台Telegram上的頻道有超過56萬追隨者。他支持俄國入侵烏克蘭,惟經常批評俄軍高層。

去年9月俄羅斯舉辦慶祝,歡迎烏克蘭4個地區透過公投「加入」俄羅斯。其時塔塔爾斯基曾發布影片,豪言

「我地會打敗所有人﹑我地會殺光全部人﹑我地會搶劫所有人,所有事會按我地喜歡方向發展。」(We'll defeat everyone, we'll kill everyone, we'll rob everyone we need to. Everything will be as we like it.)