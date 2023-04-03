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俄咖啡店遇炸彈襲擊 撐侵烏軍事博主被炸死

環球社會熱點 10:48 2023/04/03

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俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg）一間咖啡店於周日（2日）遭遇炸彈襲擊，導致最少1死30傷。一名親政府及支持向烏克蘭發動戰爭的軍事博主塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）為襲擊暫時唯一死者，政府就事件展開謀殺調查。

《華爾街日報》美記者在俄被捕 華府強烈譴責 【下一頁】

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報稱，消息人士指爆炸品被收藏在小型雕像內，塔塔爾斯基咖啡店內演講時有人送上。網絡流傳片段顯示，雕像造型為戴頭盔士兵，送出後不久便發生爆炸。

俄羅斯調查委員會表示，把事件列作謀殺案調查。聖彼得堡市長指爆炸導致最少25人受傷，多達19人需送院治理。

暫時未知事件幕後主謀，俄國有官員把矛頭直指烏克蘭政府。烏方一名總統幕僚則形容，襲擊是俄羅斯的本土恐怖襲擊。俄外交部未作任何指控，僅批評西方未就事件表示對記者安全感憂慮，稱舉動十分虛偽。

    點擊圖片放大
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拜登承諾繼續支持全球民主發展 增撥逾50億 【下一頁】

塔塔爾斯基為俄羅斯著名親政府軍事博主之一，在社交平台Telegram上的頻道有超過56萬追隨者。他支持俄國入侵烏克蘭，惟經常批評俄軍高層。

去年9月俄羅斯舉辦慶祝，歡迎烏克蘭4個地區透過公投「加入」俄羅斯。其時塔塔爾斯基曾發布影片，豪言

「我地會打敗所有人﹑我地會殺光全部人﹑我地會搶劫所有人，所有事會按我地喜歡方向發展。」（We'll defeat everyone, we'll kill everyone, we'll rob everyone we need to. Everything will be as we like it.）

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

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