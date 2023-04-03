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【中國監管】中國華融北京分公司總經理黃憲輝接受中紀委監察調查
股市 10:39 2023/04/03
內地四大不良資產管理公司（AMC）之一的中國華融 （02799） 北京分公司原黨委書記、總經理黃憲輝接受監察調查。
據中國中央紀委國家監委駐中信集團紀檢監察組、河南省紀委監委消息顯示，中國華融資產管理股份有限公司北京分公司原黨委書記、總經理黃憲輝涉嫌嚴重職務違法，目前正在接受中央紀委國家監委駐中信集團紀檢監察組和河南省新鄉市監委監察調查。
上月，中國華融預計，去年轉錄虧損276億元人民幣，華融於2021年純利3.78億元人民幣，2020年則虧損1064億元人民幣。華融強調，去年下半年虧損情況已改善，已較上半年實現減虧101億元人民幣，公司上半年虧損額為186億元人民幣。
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編輯：姚卓然
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