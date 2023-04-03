【6G技術展望】構建空天地一體化網絡　ChatGPT釋潛力

▲ 近期大熱的ChatGPT類人工智能（AI）聊天機械人，預計也可以在6G技術下釋放應用潛力。

各國現時正於5G技術的成果下，延續6G技術發展。不少科幻電影演示過的全息影像交流方式、網絡通訊「空天海地一體化」等情節，似乎指日可待。

有港大學者指出，展望6G技術與應用，除了有助推進醫療保健及交通等領域科研，還有望改善近期大熱的ChatGPT類人工智能（AI）聊天機械人的表現，釋放應用潛力。

全球第6代無綫通訊（6G）技術目前尚未投入商用，業界普遍認為，6G技術將在2030年左右進入市場。移動通訊技術成為了國家科技競爭力以至國家實力的體現，國與國之間近日已積極布局，深入探討有關應用場景、網絡架構與安全、無綫傳輸與頻譜共用等議題，並開打6G技術標準的前哨戰。

改善生活品質 提升公共安全

港大經管學院創新及資訊管理學教授兼數字經濟和創新研究所總監方鈺麟認為，現時各國正在發力，「最少要多8年時間」發展應用。而中國的6G發展腳步雖然並不緩慢，惟短期內或多或少會受中美科技戰、地緣政治及經濟影響，「導致進度拖慢了一點。」

長遠而言，他認為中國仍然能受惠於各國之間的研究力量和合作帶來的共贏局面，「未來關鍵在於怎樣提升各項智能服務，提升民眾生活質素。」另外他留意到，香港科技界與學界已開展了關於6G的重點研究項目，深信可藉自身科研優勢，與各地區共同研發、互通合作等，為全球性6G發展作貢獻。

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方鈺麟近日向傳媒解構未來6G技術，將會對市場帶來哪些最貼身的影響以及創新應用。與5G相比，6G將包括地面蜂窩網、衛星網絡、中低軌衛星網絡、無人機通訊等多種網絡接入方式，從而構建全球廣域覆蓋的空天地一體化網絡，提供無盲區的寬帶移動通訊服務。

▲ 港大經管學院創新及資訊管理學教授兼數字經濟和創新研究所總監方鈺麟認為，未來6G技術關鍵在於怎樣提升各項智能服務，提升民眾生活質素。（受訪者提供圖片）

他認為，未來6G通訊最理想的情況是：

終端和雲端之間的數據傳輸能力，可以達到實時共享、實時性更高的發展，支援社會層面如遙距醫療與智能交通等服務。

同時，帶動數碼經濟進入新時代。

4大創新領域中，他預計將發揮更多潛力：1.提升日常生活品質；2.通過動態和擴展的應用程式，改善客戶體驗；3.在醫療保健、製造、農業、交通和公共安全等領域，發揮關鍵作用；4.實現社會目標，提高公共安全。

呈現全息影像 更精準導航

若以數據比較，方鈺麟指出，6G的大多數技術指標如傳輸速率、通訊時延等，將會比5G提高10倍以上（見表）。以支援智慧醫療如遙距醫療、遙距會議及教育等為例，在6G技術下，預計將可以實現吞吐量需要至少達到Tbps量級，且數據傳輸要求具有超高安全性和可靠性的「沉浸式通訊」，將人與物件以3D全息投影：

可進行3D動態交互，改善以往互動時遇上的障礙。

隨着4G、5G網絡一路發展以來，愈來愈多個人及家用設備、各種城市傳感器、無人駕駛汽車、智能機械人出現。他指出，在6G網絡下，這些產品更將成為新型智能裝置，支援更高速的數據傳輸，對物理世界運行及發展的超高效率模擬和預測，例如更精準地導航。

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ChatGPT為智能體初步應用

由於技術指標比5G有大幅度提升，他指出，6G還有望應用在近日成為各領域熱話的ChatGPT，將其發展成「具有感知能力、認知能力、甚至會思考的智能體」，將其「普世性應用」，即回答各領域的問題以幫助提升生產力的潛能釋放，徹底取代傳統智能交互設備。

他認為：

如果將ChatGPT理解成為一個智能設備，目前它是有限的存在，背後需連接網絡，在非常巨大的雲端，及採用大量高效能GPU進行海量運算，因此還未到無限應用階段。

在6G技術下，他指情感交互和腦機交互（腦機接口）等方向將會取得突破性進展，能滿足智慧交互層面的要求，包括傳輸時延小於1ms，用戶體驗速率大於10Gbps，可靠性指標提高到99.99%。因此估計能進一步幫助這類傳統智能交互設備，提升思考、感知、認知能力，再將這些海量的環境訊息傳送到後台計算設備，改善智能體的表現。

XR眼鏡等 刷新率提升

另在沈浸式雲XR（擴展現實）方面，現時端到端時延則為70ms，而6G則為「不高於20ms」。他認為內容上雲、渲染上雲、空間計算上雲等，將顯著降低XR終端設備的計算負荷和能耗，擺脫線纜的束縛。硬件如XR眼鏡，亦能以前所未有的分辨率、刷新率和動態範圍將圖像投射到眼睛上。同時可以為元宇宙互聯互通，奠定基礎。

記者：張寶燕

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