  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 11:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【内房危機】易居企業控股升逾4成　公布境外債重組計劃　另去年虧損收窄至39億人幣

股市 11:14 2023/04/03

分享：

分享：

【内房危機】易居企業控股升逾4成　公布境外債重組計劃　另去年虧損收窄至39億人幣

易居企業控股 （02048） 周一（4月3日）一度飆逾6成，最新高見0.55元，升42.86%，成交696.5萬元，總市值9.62億元。

消息面上，易居今公布境外債重組計劃，主要包括現金支付、以股抵債兩部分內容，針對2022年到期2億美元7.625厘優先票據、2023年到期3億美元7.6厘優先票據和可轉換票據3筆境外未償還的債務。公告指，易居在2020年向阿里巴巴 （09988） 發行2厘可換股票據，未償還本金約為10.31億港元。

重組方案中，易居向債權人置出旗下業務線的65%股權，包括（i）房地產數據與諮詢服務業務（由克而瑞經營）、線上房地產營銷服務業務（與天貓網絡合作持有），以及附屬公司樂居控股（美：LEJU）。公告指，在重組生效日，易居所有未償還的舊票據和可轉換票據將被取消，與舊票據有關的所有擔保和抵押將被解除。阿里巴巴已經簽署協議支持易居境外債重組方案。

此外，阿里旗下天貓網絡與易居重新簽訂新的合作協議：阿里巴巴授予易居對於天貓房產行業獨家招商權（獨家TP）、商業定價權、商戶運營權。出於在重組期對天貓好房品牌的保護，阿里巴巴暫時收回品牌授權，由天貓統一管理。

去年虧損收窄至39億人幣

與此同時，公司去年總收入減少43.2%至50.3億元（人民幣‧下同），虧損由2021年的蝕116.4億元收窄66.5%至約38.9億元。當中，一手房代理服務產生的收入按年減少70.5%至5.9億元，房地產經紀網絡服務收入按年減少37.4%至15.8億元。數字營銷服務收入按年減少32.9%至23.1億元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】易居未能償還到期優先票據　觸發交叉違約

易居終止阿里巴巴等入股協議　改向阿里合營出售業務、持股比例大增　股價升逾7%

記者：伍鍵文

股票 港股 阿里巴巴－SW（09988） 天貓 易居企業控股（02048）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【嗶哩嗶哩9626】B站現跌5.9%　內容創作者爆停更潮　平台收益減少料成主因

下一篇文章

【美股焦點】麥當勞突暫時關閉美國辦公室　為裁員重組鋪路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【美國經濟】「末日博士」魯賓尼：美國經濟處於「三難困境」　正步向硬著陸、恐引發新一輪恐慌
【美國經濟】「末日博士」魯賓尼：美國經濟處於「三難困境」　正步向硬著陸、恐引發新一輪恐慌
【內房危機】許家印3.5億遊艇駛入新加坡　遊艇超級豪華（多圖）
【內房危機】許家印3.5億遊艇駛入新加坡　遊艇超級豪華（多圖）
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【港股市況】三桶油、濠賭股造好　ATM個別走　恒指4月開局反覆軟（不斷更新）
【港股市況】三桶油、濠賭股造好　ATM個別走　恒指4月開局反覆軟（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款