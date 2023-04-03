▲ 【内房危機】易居企業控股升逾4成 公布境外債重組計劃 另去年虧損收窄至39億人幣

易居企業控股 （02048） 周一（4月3日）一度飆逾6成，最新高見0.55元，升42.86%，成交696.5萬元，總市值9.62億元。

消息面上，易居今公布境外債重組計劃，主要包括現金支付、以股抵債兩部分內容，針對2022年到期2億美元7.625厘優先票據、2023年到期3億美元7.6厘優先票據和可轉換票據3筆境外未償還的債務。公告指，易居在2020年向阿里巴巴 （09988） 發行2厘可換股票據，未償還本金約為10.31億港元。

重組方案中，易居向債權人置出旗下業務線的65%股權，包括（i）房地產數據與諮詢服務業務（由克而瑞經營）、線上房地產營銷服務業務（與天貓網絡合作持有），以及附屬公司樂居控股（美：LEJU）。公告指，在重組生效日，易居所有未償還的舊票據和可轉換票據將被取消，與舊票據有關的所有擔保和抵押將被解除。阿里巴巴已經簽署協議支持易居境外債重組方案。

此外，阿里旗下天貓網絡與易居重新簽訂新的合作協議：阿里巴巴授予易居對於天貓房產行業獨家招商權（獨家TP）、商業定價權、商戶運營權。出於在重組期對天貓好房品牌的保護，阿里巴巴暫時收回品牌授權，由天貓統一管理。

去年虧損收窄至39億人幣

與此同時，公司去年總收入減少43.2%至50.3億元（人民幣‧下同），虧損由2021年的蝕116.4億元收窄66.5%至約38.9億元。當中，一手房代理服務產生的收入按年減少70.5%至5.9億元，房地產經紀網絡服務收入按年減少37.4%至15.8億元。數字營銷服務收入按年減少32.9%至23.1億元。

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記者：伍鍵文