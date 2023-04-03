▲ 【名家看法】「長勝將軍」劉國傑拆解為何鍾情騰訊18年 互聯網股已成熟、不太可能是下一個十年的領跑者

內地大型互聯網公司接連公布分拆業務上市消息，有「長勝將軍」之稱的首域盈信資產管理（FSSA）管理合夥人劉國傑接受本報專訪時認為，互聯網行業已進入發展成熟階段，去年GMV只增長7%至9%，不再像昔日般有逾10%增長，加上估值偏低，因此企業便要想辦法去創造價值，例如分拆業務或進行股本回購，騰訊 （00700） 派美團 （03690） 便是好例子。

他透露，去年買入不少互聯網股，因股價跌得有點誇張，所以買了騰訊、京東 （09618） 及網易 （09999） ，「主要都是看估值去買，但行業增長將不會返回以前水平，是零機會」。

劉國傑指：「今日投資中國，是尋找可創造利潤及具投資價值的公司，不一定要找有20%至30%增長的企業。」

劉國傑表示，騰訊自2005年持股至今，一直欣賞其管理層「貼地」兼低調，而且高層相對穩定，公司股權架構又簡單，更重要是公司持續有盈利，差不多每年都有增長，而且未曾向股東「伸手」。

「騰訊的資金都是自經營業務產生的，不像有些公司不停問股東拎錢。」他認為，騰訊目前已是內地最大的企業，盈利及收入不可能每年再增長30%至40%，但考慮到微信在廣告收入上的盈利潛力，未來3至5年的年銷售增長仍可達10%至15%。

談及互聯網行業，他稱，最大的負面驚喜（negative surprise）是電子商貿，拼多多（美：PDD）及抖音只是約7至8年前才成立，但亦可顛覆行業生態，證明互聯網平台的門檻不是預期般高，所以未來「互聯網行業佔基金組合的比例，不應該是20%至30%，旗下中國基金的佔比只有約12%」。

劉國傑指，股市每3至4年一個小周期，10年一個大周期，2000年MSCI中國指數內，電訊業佔約一半，2010年佔半壁江山則是內銀及內險，2020年則輪到科網股，相信未來十年會有不同變化，「下一個十年的領跑者可能是汽車、AI、機械人，但不太可能是互聯網」。

【專訪全文可看此】

相關文章：【大市看法】渣打梁振輝：港股50天線成關鍵 突破後可挑戰21000關

相關文章：【大行看法】摩根資管許長泰：美股仍要面對多種不確定性 短綫看好中港股市

記者：陳韻妍