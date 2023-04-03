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【石Sir一周前瞻及異動股】廣深鐵路股份、中國中車、美高梅中國（立即收看）

股市 12:28 2023/04/03

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《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股買賣技巧，包括：廣深鐵路股份 （00525） 、中國中車 （01766） 、美高梅中國 （02282） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】廣深鐵路股份、中國中車、美高梅中國（立即收看）

立即收看：https://video.hket.com/video/3498193

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責任編輯：鄺錦蓉

欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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