建行全年業績一升一降 純利穩步增長 不良整體下降 張金良：守住一張乾淨健康的資產負債表

▲ 建行同時於香港和北京舉行2022年度業績發布會，行長張金良（左二）、副行長王兵（右二）、首席財務官生柳榮（右一）和董事會秘書胡昌苗（左一）坐陣香港，另外3名副行長崔勇、紀志宏和李運，連同首席風險官程遠國坐陣北京，一眾管理層代表同時接受兩地傳媒現場提問。

日前，建行於香港和北京同步舉行2022年度業績發布會。業績報告顯示，建行去年經營效益保持市場前列，資產品質管控成效顯著。淨利潤增幅是6.33%，ROA、ROE保持可比同業的良好水準，核心一級資本充足率穩中有升，不良貸款率穩中有降，撥備覆蓋率穩步提升，流動性風險指標持續滿足監管要求，很好地平衡了安全性、流動性和盈利性，行長張金良坦言：「成績來之不易」。

面對宏觀經濟多重壓力，建行加大了信貸投放和債券投資的力度，助力穩定經濟運行大盤，儘管去年受LPR下調讓利實體經濟的影響， NIM（淨息差）下降了11個基點，但是生息資產的平均餘額增長了11.91%，有效地對沖了價格下行的行為，淨利息收入達到了6.2%的增長。

針對未來業績展望，張金良表示，2023年銀行業經營環境有望整體向好，建行將全力服務實體經濟，持續加大信貸投放力度，支持國家區域重大戰略推進，做好「兩新一重」配套融資，助力發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用，加快個人消費信貸發展，有效滿足合理住房資金需求。相信今年建行資產品質運行仍保持在合理區間，信貸成本也會保持平穩。

派息超萬億 分紅率達30%

國有大行中，建設銀行最先公布業績。年報顯示，截至2022年末，集團資產總額34.60萬億元（人民幣，下同），增幅14.37%。經營效益保持市場前列，建行2022年實現歸屬股東淨利潤3,238.6億元，增幅7.06%。ROA和ROE分別為1.00%和12.27%。報告期末，該行資本充足率18.42%，不良貸款率1.38%，撥備覆蓋率241.53%。基於良好的業績，建行董事會建議派發末期現金股息每股0.389元（含稅），合計972.54億元。自2005年H股上市以來，建行已累計向股東派發現金股息10,357億元，近年來分紅率均達到了30%。建行首席財務官生柳榮表示，30%的分紅政策不會改變，至於每年在30%分紅比例的基礎上，分紅的收益要根據每年的成績單來決定，2023年在經濟回暖的情況下，中收和非息方面的收入增長總體上會好於去年，但是在NIM方面有一定的壓力，所以分紅比例不變，具體的金額要視經營成果而定。

全面加強風險管理 資產素質保持穩健

關於資產素質情況，張金良介紹，一是建行的資產分類是審慎扎實的。建行不良率是1.38%，但是逾期貸款率是1.03%，低於不良率的35個基點，逾期和不良的剪刀差是-740億，連續23個季度為負；二是從撥備覆蓋角度來看，建行不良貸款數額是2,928億，但是撥備額已經超過了7,000億，達到了7,072億，撥備是不良貸款的2.5倍。他堅定地表示，建行有充足的能力覆蓋當前的風險，也有充足的信心來抵禦潛在的風險。在新的一年，要加強全面風險管理，持續把好新增入口，存量管控，以及不良處置「三道閘口」，像愛護自己的眼睛一樣堅決守住一張乾淨、健康的資產負債表。

近期美國矽谷銀行和瑞士信貸銀行相繼發生風險事件，亦受到各方關注。對此，建行副行長紀志宏表示，在海外的業務方面，建行持續強化對歐美貨幣政策和國際金融市場動向的分析和應對，並且通過利率調節等工具開展外幣投資組合的久期管理，進行充分的壓力測試。在美聯儲快速加息以來，相關業務保持平穩運行。同時對矽谷銀行、瑞士信貸全集團均沒有風險敞口，集團受到的直接影響非常小，即使從間接或者衍生的角角度來看，影響也非常有限。

▲ 張金良指出建行現有足夠撥備應對各種風險，當中不良貸款撥備為2,928億元人民幣，整體撥備額約7,000億元，為2.5倍。

普惠貸款餘額2.35萬億元 成提供普惠產品最大金融機構

作為四大國有銀行之中，最先發展普惠金融的銀行機構，截至2022年年底，建行普惠金融貸款餘額2.35萬億元，較2021年增加4,776.76億元，增幅達25.49%；普惠金融貸款客戶數目達253萬戶，較2021年增加58.92萬戶，成為市場上提供普惠金融產品及服務供給總量最大的金融機構，佔市場份額約10%。

建行以「批量化獲客、精準化畫像、自動化審批、智能化風控、綜合化服務」為目標，務求持續完善普惠金融服務的覆蓋範圍和效率。尤其是針對小微企業。為了提升小微企業個體工商戶對實體經濟的貢獻，建行於2022年新發放普惠型小微企業貸款利率訂為4.00%，較2021年下降0.16個百分點。此外，建行也繼續完善和嚴格執行「數字化、全流程、標準化」的智能化風險管理體系，普惠金融不良貸款率在2022年保持在1%左右，信貸資產素質保持穩定。

升級應用程式 持續優化服務

為了提高對於普通用戶的服務效率，建行於2022年把「建行惠懂你」流動應用程式升級至3.0版本，這個國內首間商業銀行專門為普惠金融客戶群而設計的綜合化生態型金融服務平台，升級後有助建行把核心融資服務結構，轉型為同時兼顧融資、綜合金融服務和公共服務三位一體的服務生態。建行表示未來將繼續圍繞核心信貸服務，提升平台功能及其反覆運算能力，釋放綫上經營的優勢和價值，豐富經營場景服務，滿足企業全生命周期服務需求。

截至2022年年底為止，建行設立了近1.4萬個網點提供普惠金融服務，負責普惠金融服務的專員數目近2萬人，累計成立了超過250間普惠金融服務中心，以及超過2,500個已掛牌的普惠金融特色網點。

持續增加技術投入 「建行雲」算力規模提升超30%

金融科技作為建行的三大戰略之一，一直是建行增進業務與技術的融合水準，確保資訊系統安全穩定運行的數字基礎設施。2022年，建行發布「建行雲」品牌，率先實現「多功能區、多地域、多技術棧、多種晶片」的「四多」布局，雲端算力規模較2021年提升了超過30%，不論整體規模和服務能力均領先同業，為超過200家金融同業、政府等客戶提供科技服務。通過「建行雲」，建行可探索出改變大型商業銀行的經營模式，賦能行業發展。借助「雲」的力量，用金融科技創造更美好生活。

此外，建行持續推進技術中台建設，實現企業級共用復用和敏捷供給。容器雲平台實現應用跨機房多活高可用容器化部署，為應用提供靈活的資源調度、快速部署、自動化運維支持，並已通過國內首批中國資訊通信研究院「雲原生技術架構成熟度」最高等級評估認證。

全棧信創信用卡分布式核心系統

同時，建行建立了同業首個客戶過億的全棧信創信用卡分布式核心系統，客戶資訊、個人信貸等銀行核心系統完成全量業務遷移至分布式系統，現時分布式銀行核心系統承擔了1.83億客戶，接近全行四分之一的業務量。

而為了提升安全生產與應急管理能力，保障業務連續性。建行研發了安全營運一體化機制，推動「自動化、工具化、精細化」研發，以及「實戰化、常態化、體系化」的安全營運，實現閉環管理和良性循環。一體化的智慧安全營運平台，可實現安全事件處置的全流程、自動化、智能化的機控和協同聯動，提升快速有效應對全管道、大規模的網絡攻擊能力。

截至2022年年底，建行金融科技人員數量為15,811人，佔員工人數的4.2%；金融科技投入了232.90億元，佔經營收入的3.07%，與2021年度大致相同，研發費和科技人員人力費用等費用性支出則持續增長。

建行至今累計獲取專利授權達1,256件，較2021年增加525件，其中發明專利為739件，數量領先國內同業。

▲ 建行建立了同業首個客戶過億的全棧信創信用卡分布式核心系統，客戶資訊、個人信貸等銀行核心系統完成全量業務遷移至分布式系統，現時分布式銀行核心系統承擔了1.83億客戶，接近全行四分之一的業務量。

全面推進鄉村振興 涉農貸款餘額突破3萬億元

隨着內地「鄉村振興戰略」推進，建行於2022年透過自身資源，發揮金融科技優勢，強調數碼化營運和建立生態圈兩大特色，建構了「1211」鄉村振興綜合服務體系。

「裕農通」鄉村振興綜合服務平台。建行一方面於綫下建立「裕農通」普惠金融服務點，在全國設立了44萬個綫下服務點，覆蓋全國大部分鄉鎮及行政村，截至2022年「裕農通」服務點已經服務了5,200萬農戶；另一方面，建行於綫上設立「裕農通」服務平台，透過流動應用程式、智慧螢幕等電子管道，為農民提供智慧村務、電子商務、便民事務和基礎金融服務。平台註冊用戶數目至今已經超過500萬，累計為農戶提供了近200億元信貸支援。

針對農戶客群 貸款餘額破千億

兩大涉農信貸產品包「裕農快貸」與「鄉村振興貸」。「裕農快貸」針對農戶客群，貸款餘額已突破千億大關。隨着農戶生產經營貸款快速增長，截至2022年年底，餘額錄得2,036.54億元，較2021年增加了926.99億元，增幅達83.55%；貸款客戶數目為66萬，較2021年增加了63.37%。「鄉村振興貸」針對涉農企業及各類組織，面向鄉村產業和鄉村建設。截至2022年年底，建行涉農貸款餘額突破3萬億元，較2021年增加5,387.08億元，增幅達21.85%。2022年涉農貸款客戶數316.95萬戶，普惠型涉農貸款餘額4,045.90億元，較2021年增加1,091.63億元，增幅達36.95%。

建立一系列涉農專業化生態場景。其一是建立特色農業產業鏈生態場景，透過「裕農市場」、「裕農合作」和「裕農託管」等服務模式，服務農業生產、流通、銷售等環節。其二是建立鄉村政務場景，例如遼寧「陽光三務（村務、黨務、財務）」特色平台，豎立監督平台的模範。其三是建立其他重點場景，例如「裕農朋友圈」、「裕農優品」，建行亦加強鄉村培訓，協助成立了超過3,000個「裕農學堂」，為農民提供金融知識普及、農技培訓等活動。

建立一套涉農金融數碼化風控體系。建行善用數碼化工具，推進服務點綫下網格化、綫上智能化風險管理體系成形。建行亦致力完善貸後管理系統和數碼化風險管理平台，部署監測模型，提升農戶貸款風險管控能力，確保涉農貸款資產質量保持在優質水準。

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