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【物管股】萬物雲獲批H股全流通 股價抽升7% 另萬科所持約6.6億股將轉為境外上市股份
股市 09:38 2023/04/03
萬物雲 （02602） 表示，於3月31日，收到中證監就公司H股全流通申請的正式批覆。中證監核准公司21名股東將所持合計約10.5萬股未上市股份轉為境外上市股份，並於轉換完成後可在聯交所主板上市及交易。批覆自核准之日（2023年3月30日）起12個月內有效。
萬物雲周一（4月3日）抽升7.5%，報37.8元。
同時，在萬物雲完成股份轉換及上市流通事宜後，萬科 （02202） 所持有萬物雲約6.6億股境內未上市股份將轉為境外上市股份，相關股份完成轉換後可在香港聯合交易所主板上市流通。
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編輯：姚卓然
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