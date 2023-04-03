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【物管股】萬物雲獲批H股全流通　股價抽升7%　另萬科所持約6.6億股將轉為境外上市股份

股市 09:38 2023/04/03

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【物管股】萬物雲獲批H股全流通　萬科所持約6.6億股將轉為境外上市股份

萬物雲 （02602） 表示，於3月31日，收到中證監就公司H股全流通申請的正式批覆。中證監核准公司21名股東將所持合計約10.5萬股未上市股份轉為境外上市股份，並於轉換完成後可在聯交所主板上市及交易。批覆自核准之日（2023年3月30日）起12個月內有效。

萬物雲周一（4月3日）抽升7.5%，報37.8元。

同時，在萬物雲完成股份轉換及上市流通事宜後，萬科 （02202） 所持有萬物雲約6.6億股境內未上市股份將轉為境外上市股份，相關股份完成轉換後可在香港聯合交易所主板上市流通。

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編輯：姚卓然

 

 

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