【港股市況】恒指黑期跌約70點　道指期貨升9點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五上升，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約43點，恒指料開報20357點。滙豐 （00005） ADR折合報53.58元，較港收市價高0.38元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報383.77元，較港收市價低2.03元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.26元，較港收市價低0.14元或0.1%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：44】【大市看法】渣打梁振輝：港股50天線成關鍵 突破後可挑戰21000關

【08：42】【泰加清盤】泰加保險：撤銷覆核申請 另延發2021、2022年業績 股份續停牌

【08：38】恒指黑期跌約70點，報20355點。道指期貨升9點，報33469點。

【08：21】【內房危機】雅居樂獲合共約26億元一年期貸款融資

【08：20】【供股潮】堡獅龍Bossini周四起可交易供股權

【08：00】【大行看法】摩根資管許長泰：美股仍要面對多種不確定性 短綫看好中港股市

【07：45】【業績｜内房】朗詩綠色管理去年蝕26億元人幣 出品簽約銷售額跌53%

【07：45】【Morning精點】瑞士檢察官調查官員、央行及兩銀行可能違法行為︱阿里炒分拆、菜鳥傳聞估值是平還是貴？

【07：45】港股ADR收報20357點，跌43點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報53.58元，較港收市價高0.38元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報383.77元，較港收市價低2.03元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.26元，較港收市價低0.14元或0.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五上升。聯儲局衡量通脹指標PCE物價指數降幅超預期，即降低美國加息預期，道指尾市升幅擴大至逾400點，升415點或逾1.2%，收報33274點；納指升208點或1.7%，收報12221點，創兩個月高；標指升58點或1.4%，收報4109點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌128點 阿里美股守100港元關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩