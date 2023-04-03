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【港股市況】三桶油、濠賭股造好　ATM個別走　恒指4月開局早段反覆靠穩（不斷更新）

股市 10:12 2023/04/03

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港股市況不斷更新

美股上周五上升，至於港股今早輕微低開。恒生指數低開20點，恒指開報20379點，科指跌0.6%，報4279點。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 三桶油分別升2%至3%，ATM個別走，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，美團 （03690） 跌2%，騰訊 （00700） 升0.8%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：11】美團 （03690） 跌近3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 則升0.5%。

【10：06】中海外 （00688） 升幅擴大至8%，高見20.6元。

【09：56】港股早段反覆向好，恒指最新升約38點，報20437點，科指則偏軟跌0.6%，報4279點。

【09：48】內房向上，其中，中海外 （00688） 升6%，潤地 （01109） 升逾2%。碧桂園 （02007） 升逾2%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾1%。

【09：46】中國3月財新製造業PMI為50，低於預期的51.7及前值51.6。

【09：43】中生製藥 （01177） 跌幅擴大至近8%，低見4.03元。

【09：39】金沙 （01928） 開市後升逾5%，銀娛 （00027） 升逾4%。

【09：37】中生製藥 （01177） 挫半成，低見4.16元。

【業績｜醫藥】中生製藥去年盈利大跌近83%　末期息6港仙

【09：36】【電動車】零跑汽車回吐逾3%　創始人朱江明：若銷量達至50萬輛　將通過規模效應來實現毛利率轉正

【09：36】金山雲 （03896） 升逾13%，破頂高見4.93元。

【09：35】【業績│燃氣股】華潤燃氣挫逾4%　去年少賺26%、末期息大減兩成至0.9元　燃氣銷量增加5.3%

【09：32】中海油 （00883） 開市後升5%，中石油 （00857） 升4%，破頂高見4.85元。

【09：32】【名家看法】「長勝將軍」劉國傑拆解為何鍾情騰訊18年　互聯網股已成熟、不太可能是下一個十年的領跑者

【09：30】易居 （02048） 開市後升4成，早段高見0.62元。

【09：28】比亞迪 （01211） 高開逾1%。

【比亞迪1211】比亞迪3月新能源汽車銷量20.7萬輛　增97%

【比亞迪1211】比亞迪乘用車正式進軍墨西哥　首推3款純電動車型（附圖）

【09：24】銀娛 （00027） 高開近3%，金沙 （01928） 升近1%。澳門3月博彩收入127.38億澳門元，為2020年1月以來最佳，按年升近2.5倍。

【濠賭股】澳門3月賭收按年大升2.5倍至127億澳門元　創逾3年高

【09：21】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 三桶油分別升2%至3%，ATM個別走，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，美團 （03690） 跌2%，騰訊 （00700） 升0.8%，恒指低開20點，開報20379點，科指跌0.6%，報4279點。

【OPEC+減產】油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶

【09：17】【物管股】萬物雲獲批H股全流通　萬科所持約6.6億股將轉為境外上市股份

【09：13】期指開報20386點，跌95點。

【09：07】【大行看法】凱基亞洲溫傑：市場恐慌情緒回落　本月秤先科技股

【08：53】多隻股份因延發業績，今日起停牌。

【08：44】【大市看法】渣打梁振輝：港股50天線成關鍵　突破後可挑戰21000關

【08：42】【泰加清盤】泰加保險：撤銷覆核申請　另延發2021、2022年業績　股份續停牌

【08：38】恒指黑期跌約70點，報20355點。道指期貨升9點，報33469點。

【08：21】【內房危機】雅居樂獲合共約26億元一年期貸款融資

【08：20】【供股潮】堡獅龍Bossini周四起可交易供股權

【08：00】【大行看法】摩根資管許長泰：美股仍要面對多種不確定性　短綫看好中港股市

【07：45】【業績｜内房】朗詩綠色管理去年蝕26億元人幣　出品簽約銷售額跌53%

【07：45】【Morning精點】瑞士檢察官調查官員、央行及兩銀行可能違法行為︱阿里炒分拆、菜鳥傳聞估值是平還是貴？

【07：45】港股ADR收報20357點，跌43點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報53.58元，較港收市價高0.38元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報383.77元，較港收市價低2.03元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.26元，較港收市價低0.14元或0.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五上升。聯儲局衡量通脹指標PCE物價指數降幅超預期，即降低美國加息預期，道指尾市升幅擴大至逾400點，升415點或逾1.2%，收報33274點；納指升208點或1.7%，收報12221點，創兩個月高；標指升58點或1.4%，收報4109點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌128點　阿里美股守100港元關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
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