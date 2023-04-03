【恒指夜期+北水】北水錄52億元淨流入　主力吸盈富基金騰訊沽美團　恒指夜期升23點（不斷更新）

北水連續19個交易日吸資，今日再吸資52.4億元，由於港股通會在本周三（5日）及周五（7日）暫停，今日仍有逾50億元淨流入反映市場對港股仍有信心。資金主要流入盈富基金 （02800） ，錄10.1億元淨流入，騰訊 （00700） 及中移動 （00941） 分別錄7.4及6.9億元淨流入；淨流出方面，僅美團 （03690） 走資4.4億元。

恒指夜期升23點，報20482點。

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濠賭造好、金沙升近7% 中芯國際升逾7%破頂 恒指4月開局微升9點

港股4月開局反覆靠穩。恒生指數低開20點，早段窄幅上落，午後曾跌最多173點，低見20226點，尾市回穩，恒指反覆升9點，收報20409點，成交1204億元。科指微跌1點，報4302點。濠賭股造好，金沙 （01928） 升近7%，銀娛 （00027） 升近6%，中芯國際 （00981） 升逾7%破頂，ATM個別走，騰訊 （00700） 升0.6%，美團 （03690） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%。

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大行報告︰

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【大行報告│823】領展供股後享100億額外流動資金 若與第三方合資收購可推升派息 升評級至「買入」

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：35】北水淨流入52.4億元，主力買盈富基金 （02800） ，美團 （03690） 錄逾4億元淨流出，恒指夜期升23點，報20482點。

【16：09】濠賭股造好，金沙 （01928） 升近7%，銀娛 （00027） 升近6%，中芯國際 （00981） 升逾7%破頂，ATM個別走，騰訊 （00700） 升0.6%，美團 （03690） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%。恒指反覆升9點，收報20409點，成交1204億元。科指微跌1點，報4302點。

【16：00】恒指U盤前升15點，報20415點。

【15：55】【華置127】華人置業陳凱韻：開關後商場銷售額增20%、人流回復至疫情前水平 兩商場有姜濤慶祝生日活動

【15：49】恒指收市前跌約6點，報20393點，科指跌近0.1%，報4299點。

【15：43】滙豐 （00005） 尾市升逾1%，高見54.15元，渣打 （02888） 升0.7%，友邦 （01299） 升近1%。

【15：23】【中港市場】易綱會見金管局余偉文 就經濟金融議題交換意見

【15：22】港股尾市跌約35點，報20364點，科指跌0.5%，報4282點。

【14：56】商湯 （00020） 股價逆市造好，升逾7%高見2.85元。

【14：39】中芯國際 （00981） 升幅擴大至逾11%，破頂高見20.75元。

【14：29】中芯國際 （00981） 升逾9%，破頂高見20.5元，華虹半導體 （01347） 升5%，破頂高見36.55元。

【14：25】IGG （00799） 升逾26%，高見3.9元。

【14：22】濠賭造好，其中永利 （01128） 升幅午後擴大至逾9%，高見8.47元。

【14：16】大市跌幅收窄，恒指最新跌約65點，報20334點，科指跌0.8%，報4269點。

【14：01】中芯國際 （00981） 逆市升逾6%，破頂高見19.8元，華虹半導體 （01347） 升逾2%。

【13：57】恒指最新跌約150點，報20251點，科指跌1.4%，報4242點，騰訊 （00700） 轉跌0.1%，阿里巴巴（ 09988）、美團 （03690） 跌逾2%。

【13：13】午後初段，阿里巴巴（ 09988）、美團 （03690） 跌近2%，騰訊 （00700） 升0.5%。

【13：11】創新奇智 （02121） 午後升逾3成，高見19.82元。創新奇智全年虧損收窄至3.6億元人民幣，而上年同期虧損6.4億元人民幣。

【13：07】金山雲 （03896） 午後升幅擴大至20%，破頂高見5.2元。

【13：00】恒指午後初段跌約100點，報20298點，跌102點，科指跌1.1%，報4255點。

【石Sir一周前瞻及異動股】廣深鐵路股份、中國中車、美高梅中國

【12：52】【吉利175】吉利旗下極氪3月交付6663部 按年增約2.7倍

【12：00】恒指半日跌120點，報20279點，成交629.7億元。科指跌1.2%，報4251點。中海油升逾3%，中石油 （00857） 升逾1%，金沙 （01928） 升逾5%，銀娛升近5%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 跌近2%，騰訊 （00700） 升0.4%，嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾5%。

【11：51】【港股停牌潮】約40家主板港股未能限期前發業績 華興資本、旭輝控股最矚目

【11：49】大市跌幅擴大至百點，恒指報20281點，跌118點，科指跌1.2%，報4251點。

【11：38】金山雲 （03896） 升幅擴大至17%，破頂高見5.07元。

【11：30】恒指最新跌57點，報20342點，科指跌0.9%，報4265點。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.6%，深證升1.2%，創業板指升1.3%。

【11：20】【嗶哩嗶哩9626】B站現跌5.9% 內容創作者爆停更潮 平台收益減少料成主因

【11：14】【内房危機】易居企業控股升逾4成 公布境外債重組計劃 另去年虧損收窄至39億人幣

【11：08】電視廣播 （00511） 跌幅擴至14%，低見8.45元。

【10：52】金沙 （01928） 最新升逾6%，銀娛 （00027） 升逾半成。另外，永利 （01128） 升逾7%，美高梅 （02282） 升逾6%，澳博 （00880） 升逾5%，新濠 （00200） 升逾4%。

【10：46】百度 （09888） 跌逾4%，低見142.2元。

【10：40】【中國監管】中國華融北京分公司總經理黃憲輝接受中紀委監察調查

【10：34】大市再度轉升，恒指升15點，報20415點。

【10：29】力盟科技 （02405） 上市翌日，股價續升20%，高見1.01元創上市後新高。

【10：24】三桶油升幅收窄，中海油 （00883） 最新升近4%，中石油 （00857） 升逾2%，中石化 （00386） 升0.2%。

【10：23】恒指最新轉跌65點，報20334點，科指跌0.9%，報4264點。

【10：23】電視廣播 （00511） 續遭第二大股東減持，股價跌逾9%，低見8.88元。

【電視廣播TVB】第二大股東Silchester繼續沽貨 本周減磅近880萬股、套現9350萬

【10：22】【業績｜零售股】JS環球挫半成 去年純利按年跌21% 不派末期息 因正在進行重大戰略重組

【10：17】嗶哩嗶哩 （0626） 跌逾5%，快手 （01024） 亦一度跌逾5%，最新跌逾4%。

【10：11】美團 （03690） 跌近3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 則升0.5%。

【10：06】中海外 （00688） 升幅擴大至8%，高見20.6元。

【09：56】港股早段反覆向好，恒指最新升約38點，報20437點，科指則偏軟跌0.6%，報4279點。

【09：48】內房向上，其中，中海外 （00688） 升6%，潤地 （01109） 升逾2%。碧桂園 （02007） 升逾2%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾1%。

【09：46】中國3月財新製造業PMI為50，低於預期的51.7及前值51.6。

【09：43】中生製藥 （01177） 跌幅擴大至近8%，低見4.03元。

【09：39】金沙 （01928） 開市後升逾5%，銀娛 （00027） 升逾4%。

【09：37】中生製藥 （01177） 挫半成，低見4.16元。

【業績｜醫藥】中生製藥去年盈利大跌近83% 末期息6港仙

【09：36】【電動車】零跑汽車回吐逾3% 創始人朱江明：若銷量達至50萬輛 將通過規模效應來實現毛利率轉正

【09：36】金山雲 （03896） 升逾13%，破頂高見4.93元。

【09：35】【業績│燃氣股】華潤燃氣挫逾4% 去年少賺26%、末期息大減兩成至0.9元 燃氣銷量增加5.3%

【09：32】中海油 （00883） 開市後升5%，中石油 （00857） 升4%，破頂高見4.85元。

【09：32】【名家看法】「長勝將軍」劉國傑拆解為何鍾情騰訊18年 互聯網股已成熟、不太可能是下一個十年的領跑者

【09：30】易居 （02048） 開市後升4成，早段高見0.62元。

【09：28】比亞迪 （01211） 高開逾1%。

【比亞迪1211】比亞迪3月新能源汽車銷量20.7萬輛 增97%

【比亞迪1211】比亞迪乘用車正式進軍墨西哥 首推3款純電動車型（附圖）

【09：24】銀娛 （00027） 高開近3%，金沙 （01928） 升近1%。澳門3月博彩收入127.38億澳門元，為2020年1月以來最佳，按年升近2.5倍。

【濠賭股】澳門3月賭收按年大升2.5倍至127億澳門元 創逾3年高

【09：21】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 三桶油分別升2%至3%，ATM個別走，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，美團 （03690） 跌2%，騰訊 （00700） 升0.8%，恒指低開20點，開報20379點，科指跌0.6%，報4279點。

【OPEC+減產】油價爆升7% 紐油重上80關 俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶

【09：17】【物管股】萬物雲獲批H股全流通 萬科所持約6.6億股將轉為境外上市股份

【09：13】期指開報20386點，跌95點。

【09：07】【大行看法】凱基亞洲溫傑：市場恐慌情緒回落 本月秤先科技股

【08：53】多隻股份因延發業績，今日起停牌。

【08：44】【大市看法】渣打梁振輝：港股50天線成關鍵 突破後可挑戰21000關

【08：42】【泰加清盤】泰加保險：撤銷覆核申請 另延發2021、2022年業績 股份續停牌

【08：38】恒指黑期跌約70點，報20355點。道指期貨升9點，報33469點。

【08：21】【內房危機】雅居樂獲合共約26億元一年期貸款融資

【08：20】【供股潮】堡獅龍Bossini周四起可交易供股權

【08：00】【大行看法】摩根資管許長泰：美股仍要面對多種不確定性 短綫看好中港股市

【07：45】【業績｜内房】朗詩綠色管理去年蝕26億元人幣 出品簽約銷售額跌53%

【07：45】【Morning精點】瑞士檢察官調查官員、央行及兩銀行可能違法行為︱阿里炒分拆、菜鳥傳聞估值是平還是貴？

【07：45】港股ADR收報20357點，跌43點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報53.58元，較港收市價高0.38元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報383.77元，較港收市價低2.03元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.26元，較港收市價低0.14元或0.1%。

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【07：30】美股上周五上升。聯儲局衡量通脹指標PCE物價指數降幅超預期，即降低美國加息預期，道指尾市升幅擴大至逾400點，升415點或逾1.2%，收報33274點；納指升208點或1.7%，收報12221點，創兩個月高；標指升58點或1.4%，收報4109點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌128點 阿里美股守100港元關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩