▲ 【泰加清盤】泰加保險撤銷保監局接管上訴覆核申請 保監局：對泰加施加的指明決定維持有效

泰加保險 （06161） 表示，早前曾就保監局接管事宜向保險事務上訴審裁處提出上訴覆核申請。保險業監管局一直有就覆核申請的開庭聆訊事宜及其他事宜與公司進行積極溝通及協商。鑑於雙方的友好協商，公司同意撤銷該覆核申請。

保險業監管局發公告指，基於泰加保險已撤銷上訴覆核，保監局就泰加保險所施加的指明決定以及有關決定的法律依據維持有效。保監局亦指施加指明決定，旨在保障保單持有人因泰加保險將其資金調離公司導致無力償債而可能受損的利益。

保監局提醒保單持有人可如常向泰加保險提出保險索償，現有有效保單不受清盤影響。

另外，公司亦公布延遲刊發2022年業績，以及進一步延遲刊發2021年度業績及2022年中期業績。

公司自2022年1月5日上午9時正起暫停在聯交所買賣，並將繼續暫停買賣。泰加保險於2022年9月26日被頒令清盤。

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編輯：姚卓然