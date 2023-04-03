  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 11:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】雅居樂升1%　獲合共約26億元一年期貸款融資

股市 10:37 2023/04/03

分享：

分享：

【內房危機】雅居樂獲合共26億元一年期貸款融資

雅居樂 （03383） 公布，於3月31日與多家金融機構訂立由滙豐銀行協調融資協議，據此公司獲授由金額分別為23.1億港元及3693.6萬美元（相當約2.9億港元）兩部份組成的定期貸款融資，期限為12個月。

雅居樂現升1.14%，報1.77港元，成交1869.5萬港元，總市值83.2億港元.

根據融資協議，獲得的貸款將由公司用於為根據與恒生銀行有限公司就定期貸款融資32.4億港元（當中附帶相當於6億美元的增額權）於2020年6月24日訂立的融資協議，以及日期分別為2020年6月30日及2020年11月5日與若干金融機構的附加融資接受協議作出的融資項下未償債務23.1億港元及3693.6萬美元悉數進行再融資。

【退休積滿Fund】年輕人MPF執倉攻略（下）點揀最強基金？MPF的自動波vs棍波點揀？立即收看

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】年輕人MPF執倉攻略（下）點揀最強基金？MPF的自動波vs棍波點揀？立即收看

【大行報告】滙豐研究：碧桂園及雅居樂不派息反映現金流受壓　目標價齊降　雅居樂評級降至「減持」

【業績｜內房股】雅居樂去年轉虧蝕近150億元人民幣　不派息

責任編輯︰梁浩碩

港股 貸款融資 雅居樂集團（03383）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【中國監管】中國華融北京分公司總經理黃憲輝接受中紀委監察調查

下一篇文章

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【美國經濟】「末日博士」魯賓尼：美國經濟處於「三難困境」　正步向硬著陸、恐引發新一輪恐慌
【美國經濟】「末日博士」魯賓尼：美國經濟處於「三難困境」　正步向硬著陸、恐引發新一輪恐慌
【內房危機】許家印3.5億遊艇駛入新加坡　遊艇超級豪華（多圖）
【內房危機】許家印3.5億遊艇駛入新加坡　遊艇超級豪華（多圖）
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【港股市況】三桶油、濠賭股造好　ATM個別走　恒指4月開局反覆軟（不斷更新）
【港股市況】三桶油、濠賭股造好　ATM個別走　恒指4月開局反覆軟（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款