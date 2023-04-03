【內房危機】雅居樂升1%　獲合共約26億元一年期貸款融資

▲ 【內房危機】雅居樂獲合共26億元一年期貸款融資

雅居樂 （03383） 公布，於3月31日與多家金融機構訂立由滙豐銀行協調融資協議，據此公司獲授由金額分別為23.1億港元及3693.6萬美元（相當約2.9億港元）兩部份組成的定期貸款融資，期限為12個月。

雅居樂現升1.14%，報1.77港元，成交1869.5萬港元，總市值83.2億港元.

根據融資協議，獲得的貸款將由公司用於為根據與恒生銀行有限公司就定期貸款融資32.4億港元（當中附帶相當於6億美元的增額權）於2020年6月24日訂立的融資協議，以及日期分別為2020年6月30日及2020年11月5日與若干金融機構的附加融資接受協議作出的融資項下未償債務23.1億港元及3693.6萬美元悉數進行再融資。

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責任編輯︰梁浩碩