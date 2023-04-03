▲ 【供股潮】堡獅龍Bossini周四起可交易供股權

堡獅龍BOSSINI （00592） 以「二供一」供股，集資約4.6億元。持有堡獅龍股份的股東，可於4月6（周四）至17日（周一）期間，在公開市場上買賣供股權。散戶即使沒有持有堡獅龍股份，也可以在堡獅龍供股權買賣期間，買入供股權。

堡獅龍以「二供一」供股，每股供股價為0.37元，較2月24日收市價0.47元折讓約21.3%，集資約4.6億元。

公司指，擬將所得款項淨額的70%用作其他開支，包括但不限於存貨採購、租賃開支、薪金及薪酬開支、償付負債或債務，以及其他一般及行政開支；20%用作重塑及推廣「bossini.X」品牌的營銷活動；10%用作在內地進行擴充的資本開支。

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編輯：姚卓然