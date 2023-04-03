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【TSLA】Tesla減價促銷見效　第一季交付量近42.3萬輛創歷史新高　盤前反跌2.5%　

股市 16:07 2023/04/03

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【TSLA】Tesla減價促銷見效　第一季交付量近42.3萬輛創歷史新高

Tesla特斯拉（美︰TSLA）受惠減價以刺激需求，Tesla第一季全球總交付近42.3萬輛汽車，按年增長36%，較上季升4%，交付量創歷史新高，高於市場預期的42.1萬輛。

Tesla於美股盤前跌2.5%，暫報202.28美元。

當中，交付41.2萬輛Model 3和 Model Y，至於價格較高的 Model S和X，則交付近1.1萬輛。期內，Tesla生產44萬輛汽車，高於預期的43.3萬輛。行政總裁馬斯克此前表示，今年目標是生產180萬至200萬輛汽車。

分析認為，馬斯克此前設定50%的年度增長目標，意味今年餘下時間需要加快交貨速度。

Tesla於第一季在美國、歐洲及中國多次減價，引發價格戰，並對福特、通用汽車等競爭對手構成挑戰。

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【TSLA】Tesla據報尋求與寧德時代合作在美國建電池廠

【TSLA減價】Tesla調低美國Model S及Model X售價　Model X入場門檻不足10萬美元

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla
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