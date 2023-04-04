hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券
【TSLA】2600億元掟Tesla 股價急瀉6% 市場憂產量多過銷量
Tesla特斯拉（美︰TSLA）減價刺激需求，Tesla第一季全球總交付近42.3萬輛汽車，交付量創歷史新高，高於市場預期的42.1萬輛，雖然按年增長36%，但按季只升4%，令市場懷疑馬斯克今年初形容的增長需求，因而定下50%的年度增長目標。
Tesla股價急瀉6.1%，收報194.77美元，成交331億美元（約2598億港元）。
在1月將Model Y最多減價20%，以及Model X減價1萬美元後，Tesla首季交付41.2萬輛Model 3和 Model Y，至於價格較高的 Model S和X，則交付近1.1萬輛。
行政總裁馬斯克此前表示，訂單的增速繼乎是生產速度的兩倍，刺激市場對Tesla前景趨向樂觀，不過，數據顯示其後開始放緩，Tesla生產了44萬輛汽車，高於預期的43.3萬輛，生產數字比汽車銷售多出了18000輛，反映庫存壓力，而Tesla已在兩個新工廠擴充產能。馬斯克此前表示，今年目標是生產180萬至200萬輛汽車。
根據競爭對手比亞迪 （01211） 數據，比亞迪純電動新能源車同期銷量26.5萬輛，直迫Tesla，而計及插電式混合動力，銷售更總共達54.8萬輛。
Tesla於第一季在美國、歐洲及中國多次減價，引發價格戰，並對福特、通用汽車等競爭對手構成挑戰。
【退休積滿Fund】年輕人MPF執倉攻略（下）點揀最強基金？MPF的自動波vs棍波點揀？立即收看
【TSLA減價】Tesla調低美國Model S及Model X售價 Model X入場門檻不足10萬美元
責任編輯︰梁浩碩