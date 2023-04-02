【恒生90周年】恒生周二推90輛市區的士免費接載市民

恒生銀行 （00011） 將於本周二（4日）推出新一浪的90周年誌慶活動「同『恒』賞全城」免費的士乘車日。90輛市區的士的車身會貼上由本地插畫家Messy Desk設計的恒生90周年限定版插畫，市民當天如坐上該特別設計之的士，即可享一次免費車程。

市民於指定期內，捕捉到上述特別設計之的士並打卡拍照，可參加大抽獎贏取獎品。

限定版的士將於4月4日上午8時至下午8時遊走全港各區，並由穿上恒生90周年制服的司機為市民提供免費的士車程。

由4月4日至5月2日，市民可參與「同『恒』賞全城」捕捉車身打卡贏獎遊戲，成功捕捉到恒生90周年限定版的士並拍下照片，發送至恒生官方Facebook專頁，可參加大抽獎。每日送出的獎品包括恒生銀行90周年限量版手機殼連掛繩（每日10份）或價值20元的電子飲食禮券（每日80份）；參加者更會自動同時參與每周抽獎，有機會贏取價值9,000元的Apple Store禮品卡。

相關文章：

【恒生90周年】恒生總行3.6起展出一系列珍貴的照片和文物 十二生肖豬仔錢罌在收藏界有價有市