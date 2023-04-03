【大行看法】凱基亞洲溫傑：市場恐慌情緒回落　本月秤先科技股

市況近期持續復甦，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，內地經濟數據改善，配合人民銀行降準，反映市場恐慌情緒的VIX指數亦由3月高位滑落，均有助支撑大市。但補充外圍形勢仍未完全明朗，仍要視乎銀行危機進一步發展，料港股在21000點會有初步阻力。

美國聯儲局到5月才會再舉行議息會議，現時市場對加息與否，態度出現分歧，溫傑也認為4月的經濟數據和通脹數據將會比較重要，如銀行業危機並無進一步惡化，料當局5月會加息，但也會是今浪周期最後一次加息。他補充，如加息預期降溫，甚至加息周期完結，會有利利率敏感的科技股。

股份方面，他指京東 （09618） 、快手 （01024） 及美團 （09988） 的業績均對辦，故4月會較秤先科技股，短線有力再上。基建股雖然近期有調整，但業績符合預期，可受惠內地經濟復甦。內需股同樣受惠政策，可待短暫回吐時吸納。

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編輯：葉志偉