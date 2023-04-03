【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶

在石油輸出國組織及盟友（OPEC+）進行部長委員會線上會議前，多個成員國突然宣布減產，當中沙特能源部表明，減產是為了支持石油市場的預防性措施，俄羅斯亦宣布大幅減產50萬桶，各國累計宣布減產超過160萬桶，預期油價短期或會出現一番波動。

油價爆升7%，紐約期油重上80美元關，布蘭特期油突破85美元關。消息帶動油股造好，「三桶油」中海油 （00883） 高開3.3%，報12.04元，中石油 （00857） 升3%，中石化 （00386） 升2.2%。

沙特阿拉伯公布，自願實施每日減產50萬桶計劃，將從5月起實施，直到2023年底；伊拉克石油部亦決定，5月開始每日削減21.1萬石油產量，同樣持續至今年年底；阿聯酋石油部長亦指從5月開始至今年年底，自願將石油產量每日降低14.4萬桶；科威特石油部長同樣表明，會從5月開始每日削減12.8萬桶的石油產量；阿爾及利亞亦從5月起至2023年底，每日削減4.8萬桶石油產量。以上5個均為現時石油輸出國組織（OPEC）的成員國。

另外，俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯將自願每日減產50萬桶，直到2023年底。俄羅斯同樣表明，預防措施以防止進一步的市場波動。加上哈薩克及阿曼亦公布今年5月開始，每日分別減產7.8萬及4萬桶。令今次多國集體減產計劃，總數每日減產逾160萬桶。

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編輯：葉志偉