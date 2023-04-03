【券商點睇】今年派息增速料達雙位數 中通服務目標價上調至4.5元

國泰君安維持中國通信服務（00552）的「收集」評級，並上調其目標價至4.5元。該行預測2023至2025年公司的每股盈利為0.528元（人民幣，下同）、0.574元及0.623元。鑑於非運營商市場毛利率改善好於預期，而未來的催化劑來自派息率上升，以及非運營市場利潤率好於預期。

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該行亦預計，今年中通服務的盈利將實現中高個位數增長，而派息增長將達到兩位數。由於三大運營商均計劃在今年縮減網絡資本開支，料公司網絡建設業務將承壓，但三大運營商仍在大力投資算力網絡，公司在數據中心建設和運維仍有較大發展空間。目前非運營商市場的毛利率仍低於運營商市場，但兩者差距已經縮小，預計非運營商市場的毛利率仍有提升空間。總體而言，該行預計利潤增長將大於收入增長。此外，公司將繼續提高派息率，今年派息比率將達到42%。

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國泰君安預計，公司第二增長曲綫或超市場預期。雲和人工智能都將為數字基建行業帶來巨大的市場空間。該行可以看到，公司正在不斷提升科技創新能力，以驅動業務的第二增長曲綫。因此，預計公司的第二增長曲綫可能超出市場預期。

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責任編輯：林衛