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【券商點睇】港股以通訊和非必需性消費領先 把握業績期超預期機遇

股樓投資 10:33 2023/04/03

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建銀國際發表報告指，港股2023年一致性盈利預測增速顯著改善，其中通訊和非必需性消費等下游板塊領先，工業、能源及材料等中上游板塊落後。現有恒指成分股而言，按照市值加權平均計（而非指數權重），盈利預測按年增速從2021年的56.3%下滑至2022年的-0.6%，再改善至2023年的34.7%。

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

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其中，通訊與非必需性消費 2023 年盈利預測增速居前，高達112.5%和77.7%，而工業、能源及材料增速落後，分別為-11.1%、0.7%和1.9%。現有恒指成分股的營收預測增速則由2021年的22%放緩至2022年的9.3%，再改善至2023年的15.5%。其中，非必需性消費及醫藥2023年營收預測增速居前，達44.1%和18.5%，其次是金融、通訊和必需性消費，而工業、科技和材料則增速落後。

 

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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該行又指，恒指成分股中，有5隻個股盈利超預期次數在10次或以上，勝率在60%或以上，包括美團 （03690）、李寧（02331）、港交所（00388）、騰訊（00700）及聯想（00992），其中美團的勝率高達86%，超預期後平均回報為20%。另外，比亞迪（01211）超預期次數雖不足10次，不過勝率亦有67%，且超預期後平均回報達35%。

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責任編輯：林衛

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