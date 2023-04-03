【大市看法】渣打梁振輝：港股50天線成關鍵　突破後可挑戰21000關

恒指在3月最後一個星期重上2萬關，投資者憧憬港股走勢會繼續好轉。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指大市短綫技術走勢相對重要，若能突破50天綫約20600點水平，前景會更樂觀，上望21000點關。

他指出，港股首季高見約22700點，較現水平高逾10%，反映市況並非缺乏上升能力。又指港股近期升勢全面，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及「三桶油」先後輪流帶動市況。踏入4月，市場會觀望企業第一季業績，料可成為帶動市場氣氛的催化劑。

但梁振輝補充，近期成交偏低，徘徊在1000至1400億元水平，對前景仍然維持觀望，預期第二季市況更明朗，內地經濟數據會有，配合政策方向成形，可帶動資金入市。但他坦言要重回年內高位的話，需要更多助力，如內地有新政策作催化。

投資主題方面，他較看好科技股和相關工業股，又指芯片行業也有機會有資金跟進，值得留意。

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編輯：葉志偉