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【券商點睇】新能源車增長回落削需求 鋰價短期或加速向下

股樓投資 09:33 2023/04/03

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根據招商銀行研究院，今年首兩個月因需求疲弱及市場情緒，國產電池級碳酸鋰價格開始大幅下降，由年初的每噸51萬元（人民幣﹐下同）下降至2月底的39.2萬元，跌幅達到23%。今年全球上游資源開採持續加快，增速較去年有所上升。其中鋰輝石資源增量主要依賴現有項目擴產，鹽湖增量貢獻度大幅上升。受到通脹等因素影響，當前項目成本有所上升。新建資源項目建設時間較長，國內鋰輝石及鹽湖資源開發進程相對較慢，短期貢獻度有限。

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

今年中游冶煉擴產延續，但增速有所放緩。行業仍呈現出寡頭競爭的特徵，龍頭企業優勢延續。今年全球冶煉年產能約為130.8萬噸LCE，按年增長22.4%，增速較去年有所下滑。行業仍然呈現出寡頭競爭格局，美國ALB、智利SQM和贛鋒鋰業（01772）仍是鋰鹽產能和產量全球前三大公司。從今年計劃產能來看，寡頭競爭格局延續，ALB和SQM在碳酸鋰產能方面的優勢延續，ALB和贛鋒鋰業在氫氧化鋰產能上優勢突出。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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該研究院認為，今年需求動能減弱，供給穩定增加，供需轉為「緊平衡」，全年價格趨勢回落但仍處於相對高位。從短期來看，需求疲弱帶領價格快速向下，目前價格或並未觸及年內低點，價格趨勢是否發生變化，還需關注江西鋰礦停產整頓，以及企業生產綫檢修對供給端的影響。

 

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責任編輯：林衛

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