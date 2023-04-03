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【大行看法】摩根資管許長泰：美股仍要面對多種不確定性　短綫看好中港股市

股市 08:00 2023/04/03

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港股上月升615點或3.1%，投資界繼續看好後市前景。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，美股相對港股，要面對的不確定性較大，估值亦有下調風險，預期中港股市月內上行空間會比美股為多。

許長泰指，以資產大類計，現時仍以防守型的債券優先，債券與股票的配置比例會是債券6成，股票4成。因美股仍要面對盈利下調風險，金融系統繼續承受壓力，現時仍未完全反映經濟衰退憂慮和風險，料第二和第三季會對當地經濟和股票市場構成衝擊。

因此，他指股票仍會以中港和亞洲市場優先，因有人行降準支持，政府對私營企業政策亦較以往放寬，而且中央未有如歐美一樣大力以財政政策催谷消費，避免通脹急升，以時間靜待企業投資和房地產投資回歸。

許長泰中美兩國處於緊張環境，可留意國策類股份，如半導體、科技產品和再生能源板塊。科網股方面，他指行業最近一季企業盈利未如預期般強，但過去幾季成本控制做得更加充份，經濟改善也對企業有幫助，政府亦釋放支持私營企業回歸的信心，提升行業信心。

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編輯：葉志偉

港股 經濟 股票 美國聯儲局 加息 金融
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