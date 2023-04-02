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【比亞迪1211】比亞迪乘用車正式進軍墨西哥　首推3款純電動車型（附圖）

股市 23:34 2023/04/02

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【比亞迪1211】比亞迪乘用車正式進軍墨西哥　首推3款純電動車型（來源：比亞迪微信）

比亞迪 （01211） 於墨西哥城舉行新車發布會，並宣布於墨西哥推3款純電動車型，分別為「漢」、「唐」及「元PLUS」，正式進軍墨西哥乘用車市場。

    點擊圖片放大

在發布會上，比亞迪宣布「漢」、「唐」及「元PLUS」三款車型在墨西哥的官方預售價，分別爲136.9萬比索、139.9萬及79.9萬比索。

比亞迪指，旗艦車型比亞迪「漢」 圍繞性能、智能和豪華的核心價值而設計，讓用戶享受到超長續航里程和出色的駕駛性能；「唐」是一款集豪華與動力於一身的高性能SUV，百公里加速只需4.4秒，具有安全、舒適、美觀和豪華的顯著優勢；「元PLUS」是基於比亞迪純電專屬e平台3.0打造的首款A級車型。

比亞迪表示，本次亮相的三款車型將墨西哥城及瓜達拉哈拉的經銷商率先開始銷售，並逐步推廣到墨西哥全國。

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港股 科技產品 汽車 比亞迪（深：002594） 比亞迪股份（01211） 墨西哥 墨西哥城 電動車 比亞迪
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