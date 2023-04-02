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【包凡失聯】核數師拒簽發業績報告　華興資本周一停牌

股市 21:23 2023/04/02

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【包凡失聯】核數師拒簽發業績報告　華興資本周一停牌

華興資本 （01911） 公布，延遲刊發截至去年12月底止的經審核年度業績公告及年度報告，因接獲核數師通知，在核數師聯繫到失聯的主席、執行董事、行政總裁及控股股東包凡前，無法簽發核數師報告。華興資本宣布，將於周一起停牌，直至發布2022年度業績為止。

華興資本認為，延遲刊發2022年度業績，不會對集團持續正常的業務及營運產生重大不利影響。

華興資本同時公布2022年度未經審核年度業績，由盈轉虧，淨虧損額5.64億元（人民幣，下同），而2021年度盈利16.24億元。不派末期息。

期内，總收入15.9億元，按年跌8.6%。當中，交易及顧問費為5.78億元，減少51.7%；管理費5.29億元，增19.7%；利息收入7510萬元，微增0.1%；附帶權益收入4億元，飆升13倍。淨投資收益1.5億元，跌99.8%。

【中資投行】華興資本確認董事長包凡正配合調查　未透露涉案詳情

華興指，儘管外部挑戰嚴峻，但投資管理業務在2022年仍然取得不俗成績，未來積極應對內外部變化，優化運營和成本結構，進一步鞏固客戶關係，並繼續向科技、新能源、先進製造等新增長領域轉型，把握發展新機。

該公司又強調，是一家有韌性的公司，「堅信風雨之後的華興，將蛻變得更加出色。」

相關文章：

【中資投行】華興資本創始人包凡據報遭內地反腐機構扣留　涉前高管叢林案件

【中資投行】華興資本創始人包凡失蹤、曾被稱為科網併購之王　華興股價一度「腰斬」

記者：伍鍵文

港股 華興資本控股（01911） 停牌 審計 業績公布
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