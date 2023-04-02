  • 21°C
香港時間 : 2023402日 (週日) 21:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為

股市 20:40 2023/04/02

分享：

分享：

檢察官Stefan Blättler。

瑞信（美：CS）早前獲瑞銀（美：UBS）宣布以30億瑞士法郎收購。瑞士聯邦檢察官據報已對瑞信在政府支持下被瑞銀收購一事展開調查，包括政府官員、監管機構、兩家銀行的高層有否違反刑法。

外媒引述瑞士聯邦檢察官辦公室表示，該辦希望積極履行其使命和責任，為建立廉潔的瑞士金融中心做出貢獻，並已建立監督機制，以便在其活動範圍內的任何情況下立即採取行動。報道指，檢察官Stefan Blättler已向政府機構發布一系列調查命令，他的辦公室一直在與聯邦政府和州政府保持聯繫，以尋求就收購事宜與主要官員進行面談。

另外，瑞士國會本月舉行特別會議，或成立正式的調查委員會。

相關文章：

【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　瑞信股價曾瀉近60%、沙特國家銀行成大輸家

【瑞信危機】瑞信最後一次AGM周二舉行　挪威主權基金：將投票反對瑞信主席在內7名董事連任

【瑞信危機】回朝瑞銀監督收購　Ermotti：瑞銀與瑞信合併後規模不會過大

編輯：胡學能

美股 收購 瑞銀 銀行 瑞士法郎
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【瑞信危機】瑞銀據報在完成和瑞信合併後裁3.6萬個職位　新CEO：合併後規模不會過大

下一篇文章

【瑞信危機】瑞信最後一次AGM周二舉行　挪威主權基金：將投票反對瑞信主席在內7名董事連任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】許家印3.5億遊艇駛入新加坡　遊艇超級豪華（多圖）
【內房危機】許家印3.5億遊艇駛入新加坡　遊艇超級豪華（多圖）
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【美國經濟】「末日博士」魯賓尼：美國經濟處於「三難困境」　正步向硬著陸、恐引發新一輪恐慌
【美國經濟】「末日博士」魯賓尼：美國經濟處於「三難困境」　正步向硬著陸、恐引發新一輪恐慌
【張國榮Leslie】張國榮離世20周年　原來一生只曾代言4個品牌？（附廣告片）
【張國榮Leslie】張國榮離世20周年　原來一生只曾代言4個品牌？（附廣告片）
【騰訊700】黎姿等現身香港頂級名媛聚會　主人家竟是騰訊總裁劉熾平太太
【騰訊700】黎姿等現身香港頂級名媛聚會　主人家竟是騰訊總裁劉熾平太太
【PCCW】電訊盈科2022年報繼續「零字」提MIRROR　但MIRROR團照竟登封面？
【PCCW】電訊盈科2022年報繼續「零字」提MIRROR　但MIRROR團照竟登封面？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款