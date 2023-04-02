【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為

▲ 檢察官Stefan Blättler。

瑞信（美：CS）早前獲瑞銀（美：UBS）宣布以30億瑞士法郎收購。瑞士聯邦檢察官據報已對瑞信在政府支持下被瑞銀收購一事展開調查，包括政府官員、監管機構、兩家銀行的高層有否違反刑法。

外媒引述瑞士聯邦檢察官辦公室表示，該辦希望積極履行其使命和責任，為建立廉潔的瑞士金融中心做出貢獻，並已建立監督機制，以便在其活動範圍內的任何情況下立即採取行動。報道指，檢察官Stefan Blättler已向政府機構發布一系列調查命令，他的辦公室一直在與聯邦政府和州政府保持聯繫，以尋求就收購事宜與主要官員進行面談。

另外，瑞士國會本月舉行特別會議，或成立正式的調查委員會。

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編輯：胡學能