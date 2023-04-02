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【外圍一周前瞻】市場關注點重回經濟環境　本周聚焦多項就業數據（附數據表）

宏觀解讀 19:28 2023/04/02

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歐美銀行業危機隨著瑞銀收購瑞信，及第一公民銀行（美：FCNCA）收購矽谷銀行（SVB）後，暫時得以紓緩。市場焦點再次重返美國經濟環境，及聯儲局未來利率走向。美國本周公布多項就業數據，周三（5日）先有俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動，周五（7日）則有最新非農新增職位數字。

美國2月ADP就業人數變動遠勝預期，增加24.2萬人，市場現時預期3月會輕微回落至21萬人。2月非農新增職位亦同樣遠超預期，達31.1萬份，市場料3月亦會回落至24萬份。由於3月份數據已能反映聯儲局經過多次加息後對市場的影響，若就業市場持續保持熾熱，料當局5月份加息機率或會有所提升。

平均時薪同樣為關鍵指標

除此之外，周五亦會公布3月的失業率及平均時薪數據，料失業率與2月一樣維持3.6%，平均時薪按年升幅則回落至4.3%。聯儲局官員多番強調薪金升幅高於通脹目標，故時薪增幅能否繼續顯著回落，也會對往後的通脹數據有所啟示。

美國前財長薩默斯（Lawerence Summers）表示，現在就宣布金融動盪已經好轉為時過早，認為要進入夏天一段時間後，才能確信事情發展有所好轉。又指銀行危機對信貸未出現重大影響，或會使聯儲局需要繼續緊縮政策。

本周繼續有聯儲局官員公開講話，庫克、梅斯特及布拉德均會出席公開場合發表言論。

本周美國重點數據
日期 項目 預測 前值
03/04 標普3月全球美國製造業PMII終值 49.3 49.3
3月ISM製造業指數 47.5 47.7
04/04 2月工廠訂單（按年） -0.5% -1.6%
2月耐用品訂單終值（按年） -1% -1%
2月JOLTS職位空缺 1050萬 1082.4萬
05/04 標普3月全球美國服務業終值 53.8 53.8
3月ADP就業變動 21萬 24.2萬
2月貿易收支 -688億美元 -683億美元
3月ISM服務指數 54.3 54.3
06/04 首次申請失業救濟金人數 20萬 19.8萬
連續申領失業救濟金人數 - 168.9萬
07/04 3月非農新增職位 24萬 31.1萬
3月失業率 3.6% 3.6%
3月平均時薪（按年） 4.3% 4.3%

相關文章：

【銀行危機】美前財長薩默斯：現時斷言由加息引發的金融問題已解決　仍為時過早

【美國加息】聯儲局理事沃勒：聯儲局或能在不損害勞動市場的情況下　壓低通脹

編輯：葉志偉

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