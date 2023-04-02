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【外圍一周前瞻】市場關注點重回經濟環境 本周聚焦多項就業數據（附數據表）
歐美銀行業危機隨著瑞銀收購瑞信，及第一公民銀行（美：FCNCA）收購矽谷銀行（SVB）後，暫時得以紓緩。市場焦點再次重返美國經濟環境，及聯儲局未來利率走向。美國本周公布多項就業數據，周三（5日）先有俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動，周五（7日）則有最新非農新增職位數字。
美國2月ADP就業人數變動遠勝預期，增加24.2萬人，市場現時預期3月會輕微回落至21萬人。2月非農新增職位亦同樣遠超預期，達31.1萬份，市場料3月亦會回落至24萬份。由於3月份數據已能反映聯儲局經過多次加息後對市場的影響，若就業市場持續保持熾熱，料當局5月份加息機率或會有所提升。
平均時薪同樣為關鍵指標
除此之外，周五亦會公布3月的失業率及平均時薪數據，料失業率與2月一樣維持3.6%，平均時薪按年升幅則回落至4.3%。聯儲局官員多番強調薪金升幅高於通脹目標，故時薪增幅能否繼續顯著回落，也會對往後的通脹數據有所啟示。
美國前財長薩默斯（Lawerence Summers）表示，現在就宣布金融動盪已經好轉為時過早，認為要進入夏天一段時間後，才能確信事情發展有所好轉。又指銀行危機對信貸未出現重大影響，或會使聯儲局需要繼續緊縮政策。
本周繼續有聯儲局官員公開講話，庫克、梅斯特及布拉德均會出席公開場合發表言論。
|本周美國重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|03/04
|標普3月全球美國製造業PMII終值
|49.3
|49.3
|3月ISM製造業指數
|47.5
|47.7
|04/04
|2月工廠訂單（按年）
|-0.5%
|-1.6%
|2月耐用品訂單終值（按年）
|-1%
|-1%
|2月JOLTS職位空缺
|1050萬
|1082.4萬
|05/04
|標普3月全球美國服務業終值
|53.8
|53.8
|3月ADP就業變動
|21萬
|24.2萬
|2月貿易收支
|-688億美元
|-683億美元
|3月ISM服務指數
|54.3
|54.3
|06/04
|首次申請失業救濟金人數
|20萬
|19.8萬
|連續申領失業救濟金人數
|-
|168.9萬
|07/04
|3月非農新增職位
|24萬
|31.1萬
|3月失業率
|3.6%
|3.6%
|3月平均時薪（按年）
|4.3%
|4.3%
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編輯：葉志偉