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【3800】協鑫殺入電動車產業鏈　朱共山：移動儲能是未來發展方向

股市 19:19 2023/04/02

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【3800】協鑫殺入電動車產業鏈　朱共山：移動儲能是未來發展方向

協鑫科技 （03800） 母企協鑫集團董事長朱共山表示，移動儲能未來將大有可為，協鑫將助力打造以電動汽車為載體，以移動儲能、數字能源為特色的綠色低碳能源新體系。

「電動汽車的儲能屬性尚未被挖掘和變現。通過V2G技術與有序充電技術，電動汽車可在電力低成本、非用電高峰時段充電，在用電高峰時期將電力返銷給電網，實現最普惠的經濟性價值。」

朱共山指，中國電動車在2023年的產量逾1500萬輛，保有量將超過1億輛，按照每輛車平均一年跑1萬公里，屆時的用電量將達到1600億千瓦時，海量的電動汽車，一旦搖身變為移動儲能，將對電網調峰起到巨大的平衡作用，形容「電是核心，車是載體，移動儲能則是未來的發展方向。」

「協鑫不做車，但我們所做的事情是充分發揮自己的特長，和生態夥伴一起，推動電動汽車產業高質量發展。」他表示，移動儲能是協鑫未來的發展方向，電動汽車可通過特定技術變成可控的分佈式儲能，實現生態環境與經濟價值雙贏。目前，協鑫旗下協鑫能科（深：002015）已在長三角、粵港澳大灣區等區域建設幾十座電源點，在西部地區開展源網荷儲一體化實踐；同時，協鑫能科也在移動儲能領域中，掌握數百項發明專利，擁有數字能源、算力等方面的核心知識產權。

朱指，在核心技術方面，協鑫有Hub.OS站控平台技術，實現多站協同、多能互補、智能消峰匹配、充換智能匹配；擁有Hub.E微網與能量管理技術；擁有針對換電場景打造的BMS，可實現多車型協議兼容、電池包追溯、電池信息上傳；擁有BDT數字電池孿生技術，可以對電池「精準體檢」，延長電池壽命近20%。聯手生態夥伴，利用單相浸沒式液冷技術、AI超級算力等，創新「電+儲+算」一體化運營模式。

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