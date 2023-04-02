  • 21°C
香港時間 : 2023402日 (週日) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告｜建行939】建行獲滙豐研究上調目標價33%至6.8元　評級維持買入

股市 18:20 2023/04/02

分享：

分享：

建行 （00939） 去年撥備前利潤5358.4億元人民幣，按年略降1.8%，純利3238.6億元人民幣，則按年升7.1%。滙豐環球研究發表報告，將建行H股目標價由原先5.1港元，上調33.3%至6.8港元，評級維持「買入」。

報告指出，建行去年第4季淨息差降4個基點至1.93%，去年下半年因為資產收益率下降和融資成本上升，而較上半年跌14個基點。在銀行卡和資產管理表現拖累下，手續費及佣金淨收入按年降4.5%。經營收入按年跌0.9%，經營費用按年升1.4%，成本收入比按年升0.7個百分點至29.3%，撥備前利潤按年略降1.8%。

報告認為建行業績喜憂參半，每股收益及每股分紅都超出預期，而考慮到領先同業的普通股權一級資本比率、撥備覆蓋率都領先同業，認為建行作為可靠的股息收入股票的投資論點是完整的。由於較低的減值費用、較低的稅率抵銷了撥備前利潤下降，滙豐環球研究將今明兩年的每股收益預測提高了2.4%、3.5%。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【建行939】建行末期息每股38.9分人民幣　增6.9%　去年純利增7.1%　房地產業不良貸款增1.5倍

編輯：胡學能

港股 建設銀行（00939） 營收 純利 目標價 大行報告 銀行 H股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【新能源汽車】國務院發展研究中心：2030年新能源車市佔率將突破9成

下一篇文章

【比亞迪1211】比亞迪3月新能源汽車銷量20.7萬輛　增97%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【PCCW】電訊盈科2022年報繼續「零字」提MIRROR　但MIRROR團照竟登封面？
【PCCW】電訊盈科2022年報繼續「零字」提MIRROR　但MIRROR團照竟登封面？
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【美國經濟】「末日博士」魯賓尼：美國經濟處於「三難困境」　正步向硬著陸、恐引發新一輪恐慌
【美國經濟】「末日博士」魯賓尼：美國經濟處於「三難困境」　正步向硬著陸、恐引發新一輪恐慌
【騰訊700】黎姿等現身香港頂級名媛聚會　主人家竟是騰訊總裁劉熾平太太
【騰訊700】黎姿等現身香港頂級名媛聚會　主人家竟是騰訊總裁劉熾平太太
【內房危機】許家印3.5億遊艇駛入新加坡　遊艇超級豪華（多圖）
【內房危機】許家印3.5億遊艇駛入新加坡　遊艇超級豪華（多圖）
【張國榮Leslie】張國榮離世20周年　原來一生只曾代言4個品牌？（附廣告片）
【張國榮Leslie】張國榮離世20周年　原來一生只曾代言4個品牌？（附廣告片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款