▲ 【大行報告｜建行939】建行獲滙豐研究上調目標價至6.8元 評級維持買入

建行 （00939） 去年撥備前利潤5358.4億元人民幣，按年略降1.8%，純利3238.6億元人民幣，則按年升7.1%。滙豐環球研究發表報告，將建行H股目標價由原先6.7港元，上調1.5%至6.8港元，評級維持「買入」。

報告指出，建行去年第4季淨息差降4個基點至1.93%，去年下半年因為資產收益率下降和融資成本上升，而較上半年跌14個基點。在銀行卡和資產管理表現拖累下，手續費及佣金淨收入按年降4.5%。經營收入按年跌0.9%，經營費用按年升1.4%，成本收入比按年升0.7個百分點至29.3%，撥備前利潤按年略降1.8%。

報告認為建行業績喜憂參半，每股收益及每股分紅都超出預期，而考慮到領先同業的普通股權一級資本比率、撥備覆蓋率都領先同業，認為建行作為可靠的股息收入股票的投資論點是完整的。由於較低的減值費用、較低的稅率抵銷了撥備前利潤下降，滙豐環球研究將今明兩年的每股收益預測提高了2.4%、3.5%。

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編輯：胡學能