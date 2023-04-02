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【財爺網誌】陳茂波籲摒棄零和思維　冀各地健康競爭促優勢潛力

股市 19:21 2023/04/02

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【財爺網誌】陳茂波籲摒棄零和思維　冀健康競爭促優勢潛力

財政司司長陳茂波上周到馬來西亞及新加坡訪問，他指，預期全球經濟重心西向東移，中國和發展中的亞洲經濟體持續發展、科技應用和創新不斷向前，亞太地區的經濟增長動能將進一步增強，貨物及服務貿易和人員來往將大增。

陳茂波發表網誌指，雖然有人顧慮經濟體之間加劇競爭，會帶來負面影響，但他認為，各地只要摒棄零和的競爭想法，不斷提升自身競爭力，多作互惠共贏的考慮，經濟發展便可將整個餅做得更大，健康的競爭亦激發最強的優勢與潛力。

他表示，上周與當地主要官員、商界領袖、企業代表、金融科技公司和在當地工作的港人會面，並到訪一些科技公司，以及出席以中國和東盟以至亞洲的發展為主題的研討會和餐會，在不同場合都重點介紹香港在新發展階段下的優勢與機遇。

陳茂波：馬新學生對高才通很感興趣

此外，陳茂波又提到，在訪問馬來亞大學及新加坡國立大學時，發現學生對兩地合作、香港和大灣區的發展機遇，以及本港搶企業、搶人才政策措施，很感興趣，特別是「高才通」，相信政策能讓畢業生更積極考慮來港發展。

他表示，在此行中，他感受到馬新兩地發展各有潛力。馬來西亞天然資源豐富，商品貿易為企業帶來不少商機，政府亦正推動產業升級轉型和多元發展；新加坡熟悉東南亞市場，專業和其他服務全面且水平甚高，以及具競爭力的營商環境，對企業發展區域市場很有吸引力。香港如何與兩地加強合作，共同開拓內地與東盟這兩個舉足輕重的市場，值得持續探討和推進。

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記者：伍鍵文

港股 經濟 香港 新加坡 馬來西亞 陳茂波 中國
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