意大利擬官方通訊禁用外語 最高可罰逾85萬

意大利有國會議員提出新法案草案，要求在所有官方通訊中禁止使用外語，特別是英文。違者最高可被罰款10萬歐元（約85.3萬港元），據悉總理梅洛尼（Giorgia Meloni）亦支持法案。

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執政聯盟的兄弟黨（Brothers of Italy）眾議員Fabio Rampelli提出草案，要求禁止意大利官方通訊中使用任何外語。草案仍有待國會商討及投票，但梅洛尼據指支持。

草案特別提出，使用英文詞語及「盎格魯狂熱」（Anglomania）羞辱及貶低意大利文，直指情況在英國脫歐後變得更令人尷尬。

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草案中要求，任何官方機構人員必須具備良好「意大利文口語及書寫能力」，禁止在所有官方文件中出現英文單詞，包括機構職位的縮寫及名稱。在所有官方文件中，外國機構的名稱將有意大利文版本。

草案亦列明，相關機構及部門即使是處理非意大利母語國家人士事務，主要語言亦需要是意大利文。草案同時要求在全意大利領域內強制提倡使用意大利文，違者最低罰款為5,000歐元（約4.3萬港元）。

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責任編輯：吳漢培