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【瑞信危機】回朝瑞銀監督收購　Ermotti：瑞銀與瑞信合併後規模不會過大

股市 17:27 2023/04/02

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瑞銀（美：UBS）早前任命前CEO Sergio Ermotti回巢重任行政總裁，4月5日起生效。Sergio Ermotti日前接受意大利傳媒訪問時表示，即使將瑞銀和瑞信（美：CS）放在一起，「我們也不會在國際銀行集團的規模排名中名列前茅，從這個角度來看，規模過大的問題不會出現」。

瑞銀上月同意在一項由政府斡旋的歷史性交易中收購瑞信，旨在遏制已開始在全球金融市場蔓延的信任危機。

Ermotti將接替Ralph Hamers並於4月5日上任，重新擔任行政總裁，監督今次歷史性收購。這位瑞士銀行家在2014至2020年擔任同一職位，擁有豐富的重組經驗。

他說，在國內方面，合併後的新集團的市場份額將不高於各州銀行或Raiffeisen Group，而新集團在瑞士唯一佔據突出地位的領域是對跨國公司的信貸，而且還將面臨國際競爭。他又認為，新實體的商業模式應類似於瑞銀目前的商業模式。

相關文章：

【瑞信危機】瑞銀升4%　昔日功臣Ermotti回朝領軍併購　高呼「Call of Duty」

編輯：胡學能

美股 金融 銀行 瑞士 瑞銀 Ralph Hamers Sergio Ermotti
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