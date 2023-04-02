【科技行業】馬斯克等科技巨頭呼籲暫停開發高階AI 指可能對社會及人類帶來重大風險

AI議題近期引起廣泛討論，如CHATGPT人工智能更是成為不少人日常生活當中的好幫手。但近日特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果共同創辦人Steve Wozniak等科技巨頭一同公開呼籲社會應暫停開發高階AI，並建議AI開發人員應與立法機關合作，加速AI治理系統的建立。

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公開信當中呼籲暫停開發比OpenAI的GPT-4高階的AI系統至少6個月，並指近幾個月各AI實驗室已陷入失控的競賽，發展與部署更強大，但甚至連發明者都無法理解、預測和控制的AI。人類必須思考AI可預見的風險，包括散布假訊息、自動化所有工作、超越或取代人類，甚至控制人類社會。信中建議未來企業在訓練AI系統前應獲得獨立審查，並且限制投入開發新模型的運算資源。

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這份公開信是由非營利組織未來生活研究院（Future of Life Institute）發表，獲得1,300多人聯署，包括馬斯克、Wozniak、Stability AI公司執行長Emad Mostaque、Google AI部門DeepMind研究人員等人簽署聲援。一科技巨頭建議在暫停開發高階AI期間，各大人工智能實驗室及獨立專家應訂出安全規範，以開發精確、安全、可解釋、一致化及可信任的AI系統，並由外部獨立人士嚴格審核。

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撰文：鄭日棱