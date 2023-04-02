英新盤恐全數清拆 業主嘆如「被犧牲」

英國柴郡城鎮克魯（Crewe）一個樓盤早前被揭發，在興建時未獲應有規劃許可證，現時更可能面臨全數清拆。有業主認為，自己成為地產商與當地政府鬥爭的「犧牲品」。

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涉事樓盤Coppenhall Place由發展商Countryside Partnerships開發，共有263套住宅，獲准於2018年興建樓盤，據報有數個單位由香港移民買入，大多數單位已出售。

英國媒體報稱，樓盤全數263套住宅可能最終面臨清拆的命運。有業主受訪時指控，東柴郡議會（Cheshire East Council）利用紛爭，要求發展商加大投資當地社區設施，形容他們成為兩者鬥爭的「犧牲品」。

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有業主擔心紛爭不止會降低樓價，如最終無法解決，自己購買的住宅將會一文不值。有港人業主質疑，問題為何如今才浮現，為何地方議會此前未發現問題，直指政府有責任做好檢查。

樓盤所處位置被指屬受污染土地，發展商未能滿足土地淨化要求，一直未獲得正確的規劃許可。英媒引述建築界消息人士指，去污費用高昂，而且土地淨化問題一日未解決，業主亦無法賣樓或為物業進行按揭。開發商在當局發出新許可證後才可繼續興建工程，現時尚有18間屋未完工。

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責任編輯：鄭錦玲