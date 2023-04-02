【交通優惠】港鐵「感謝日」活動 4月、5月指定日子車費半價

為回饋乘客，港鐵宣佈將於4月8日、4月9日、5月13日及5月14日，憑八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡之付款車程，可享車費半價優惠。優惠可與轉乘優惠、特惠站優惠、及全月通連接車程75折優惠同時使用。

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活動收費細節：

1.八達通優惠不適用於東鐵綫頭等額外費、機場快綫及港鐵接駁巴士。優惠可與其他優惠同時使用，折扣會被分開計算，惟總優惠金額不會高於該車程之車費。扣減金額尾數少於一角，亦以一角計算。

2.二維碼優惠不適用於東鐵綫頭等額外費及機場快綫，亦不可與其他車費折扣優惠同時使用。扣減金額尾數少於一角，亦以一角計算。

此外，八達通付費車程的定義為於港鐵、輕鐵及港鐵巴士的收費系統內有扣減八達通車費的車程，此等車程為合資格車程；於同一個港鐵站出入而收取的費用，其中包括最低額的成人或特惠八達通車費，該部分亦可獲50%車費扣減優惠；輕鐵的合資格車程為120分鐘內完成之車程，而八達通內亦必須有該車程的入站及出站記錄。

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撰文：鄭日棱