特朗普律師想換庭審地區 轉介至史丹頓島

美國前總統特朗普（Donal Trump）刑事起訴案即將開庭，有指特朗普的律師團隊有意更換審理地區，希望轉介至政府立場更偏保守的史丹頓島（Staten Island）。

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《彭博社》引述匿名消息人士報稱，特朗普律師團未決定是否申請把案件從原來的曼哈頓地區（Manhattan）轉介到史丹頓島舉行，仍在等待檢察官白艾榮（Alvin Bragg）提出的起訴內容。

前聯邦檢察官羅杰斯（Jennifer Rogers）表示，不太可能更改庭審地區，因為被告沒有權利要求對自己更有利的陪審團。她指特朗普團隊希望轉介至史丹頓島，純粹因為希望當地陪審團組成更有利自己。

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另一名前聯邦檢察官Barbara McQuade亦指出，更換地區多數因為未能在當地找到12名公平陪審團，但曼哈頓區相信能滿足要求，相信如特朗普團隊提出申請亦不會獲批。

特朗普的刑事起訴案將在周二（4日）首次開庭，他屆時將估計會現身。但特朗普代表律師表明，當日不會有特朗普帶上手銬的場面，他亦會否認控罪。

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責任編輯：吳漢培